Gobierno de Iván Duque expresa su oposición al proyecto de ley para eliminar el 4x1.000

El pasado 2 de noviembre, la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley que busca eliminar el impuesto del 4x1.000, y este lunes, seis días después, el Ministerio de Hacienda manifestó su oposición.

La iniciativa de Katherine Miranda (Alianza Verde) contempla que a partir de 2023 se comience a desmontar este impuesto de manera gradual: ese año sería del 3x1.000, en 2024 del 2x1.000 y en 2025 del 1.100. Así, pues, a partir de 2026 los colombianos quedarían libres del gravamen con el que se recaudan $ 4 por cada $ 1.000 en una transacción financiera.

Para la cartera de Hacienda, la supresión paulatina del tributo desde 2023 traería consigo un impacto negativo a nivel fiscal para Colombia de cerca de $7,4 billones anuales, razón por la cual lo rechaza. En un documento radicado ante el Congreso, firmado por el viceministro técnico Hacienda, Jesús Bejarano, se lee:

El impuesto que fue creado en el gobierno de Andrés Pastrana en 1998 para salvar a las entidades bancarias tendría vigencia de solo un año, pero se prorrogó 12 meses más, debido a la emergencia económica de un terremoto en la zona cafetera del país. En el 2000, cuando supone debió ser eliminado, no solo pasó a ser permanente sino que aumentó: en un comienzo fue del 2x1.000 y se convirtió en el hoy conocido 4x1000.

Que se haya sostenido durante más de dos décadas se debió, según la misiva del Ministerio de Hacienda, a “las dificultades existentes para sustituirlo por otra fuente de ingresos permanente”, la misma razón por la que en este 2021 el Gobierno se opone a su eliminación”.

Lo que propone Miranda en el proyecto de ley es reponer los recursos del 4x1.000 mediante cuatro medidas, una de ellas un impuesto a los ingresos altos (imponer un tributo a las personas naturales con ingresos mensuales superiores a $25 millones, con tarifas que van del 1 al 5 %), pero el MinHacienda planteó que podría llegar a ser inconstitucional.

“La propuesta de impuesto a los altos salarios enfrenta el riesgo de inconstitucionalidad por no superar el juicio de no contradicción específica, el juicio de no discriminación y el presupuesto de motivación suficiente, lo que profundizaría aún más la sostenibilidad fiscal de la finanzas nacionales, pues el país se enfrentaría a un escenario sin el gravamen a los movimientos financieros y el impuesto propuesto”, argumentó.