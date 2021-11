Caso Ana María Castro: ordenan que testigos sean conducidos por la policía para que declaren en interrogatorio

Caso Ana María Castro: Ordenan que testigos sea conducidos por la policía para que declaren en interrogatorio

Luego de que el pasado jueves 4 de noviembre los testigos de la defensa de Paul Naranjo no se presentaran para entregar sus declaraciones en medio de una audiencia, que debió ser interrumpida, una juez ordenó la “conducción urgente” de dos de ellos para que rindan su testimonio en el juicio que se lleva a cabo por el presunto feminicidio de Ana María Castro.

Y es que la muerte de la joven universitaria de 21 años, que falleció en extrañas circunstancias el 5 de marzo de 2020 tras departir una noche con Julián Ortegón, Paul Naranjo y Mateo Reyes en un establecimiento nocturno en el norte de Bogotá, sigue dando de qué hablar pues, a pesar de que los dos primeros ya fueron judicializados por presunto feminicidio, el caso sigue en desarrollo y con nuevos avances.

Lo último que se conoció fue que, ante la falta de los testigos, el abogado de Naranjo pidió que se hiciera una orden de conducción con el objetivo de que colaboren en la búsqueda de justicia. Pues bien, la juez 42 penal del Circuito de Bogotá ordenó la conducción de los testigos de la bancada de la defensa, luego de que dos personas, llamadas a declarar por los abogados defensores, no comparecieran ante el despacho que lleva el proceso, por lo que podría haber sanciones legales en caso de no atender el llamado.

Los testigos llamados a declarar son Hugo Alexander Forero y Daniel Alejandro Vega, quienes deberán ser conducidos con Policía Nacional para que declaren en el juicio.

Las citaciones, reveladas por el periódico El Espectador, fueron emitidas el jueves pasado y enviadas respectivamente a los domicilios de Vega y Forero bajo la referencia “citación urgente”. De igual manera, la funcionaria judicial solicitó la colaboración de los comandantes de las estaciones de Policía de Engativá y Suba para conducir a los dos testigos ante el estrado.

Y es que, según el código de procedimiento penal colombiano, los testigos que se nieguen a comparecer en los juicios cuando son requeridos, y su posterior renuencia a declarar, podrían ser castigados con arresto de hasta 24 horas e, incluso, iniciar un proceso penal en su contra.

En diálogo con RCN Radio, John Cadena, abogado defensor de Paul Naranjo, confirmó que, luego de haber solicitado que Hugo Alexander Forero testificara en el juicio por ser la primera persona que llegó al lugar en el que se encontraba la víctima (calle 80 #69k sentido oriente - occidente) y que este se hubiese negado a asistir, la funcionaria judicial ordenó su conducción de manera urgente a la audiencia.

Además, añadió que esa misma solicitud se incluyó el nombre de Daniel Alejandro Vega Novoa, otro de los testigos que, según la Fiscalía, llegó minutos después de que, al parecer, la joven universitaria habría sido lanzada del vehículo en movimiento que conducía Naranjo y en el que Julián Ortegón se encontraba como copiloto.

No obstante, cabe recordar que el cocinero Daniel Vega ya compareció en este juicio el pasado 20 de septiembre, pero como testigo del ente acusador. Asimismo, fue llamado a interrogatorio por los abogados defensores John Jairo Cadena y Gilberto Rondón.

Al momento de lo sucedido, el hombre hacía de conductor de una plataforma de transporte y se comunicó con la línea de emergencia 123 para pedir ayuda después de ver que de un vehículo habrían lanzado a la joven.

En audiencias virtuales declaró que “ese fue el día que vi que botaron a la chica del carro”, haciendo mención a lo que observó esa madrugada. Explicó que se movilizaba a una velocidad de 40 kilómetros por hora por la calle 80 (con carrera 59), mientras esperaba tomar un nuevo servicio en la aplicación.

“Yo iba en la ruta para mi casa, no me salió ningún servicio, ya había cogido la calle 80, iba normal por mi carril central cuando veo una camioneta que hace un movimiento brusco, abren la puerta del carro y botan o cae la chica al piso y como cae, queda (…)”, comentó en su momento.

También señaló que “del lado derecho mío (puesto del conductor) sale un chico que me golpea el carro y me empieza a pedir ayuda y yo le dije: -’¿usted quién es, de dónde salió?’, y me dijo: (Mateo Reyes) yo venía en otro carro y a mí me dejaron atrás, pero a ella la botaron, ayúdenos (…), y yo dije listo, lo voy a ayudar”.

Lo cierto es que Daniel Vega es uno de los testigos claves para la Fiscalía, pues fue el único que en el desarrollo del juicio declaró, bajo la gravedad de juramento, que vio cuando a la joven Ana María la arrojaron de un vehículo en movimiento en la Calle 80.

Por su parte, el ingeniero biomédico Alexander Forero también deberá presentarse, presencial o virtualmente, para rendir su testimonio, pues es una de las cartas más importantes para la defensa ya que su relato contraría totalmente el testimonio de Vega. La importancia de las declaraciones de Forero radica en que, en varias ocasiones, este hombre ha asegurado ser la primera persona en llegar al lugar de los hechos, ver el cuerpo de Ana María y hablar con Mateo Reyes.

Este hombre ha declarado a medios de comunicación, según citó El Tiempo, “yo llegué de primeras y no habían más carros, se me atravesó un hombre, Mateo Reyes, pero me asusté, pensé que me iban a robar, seguí derecho y luego vía a la mujer en el piso, supe que pasó algo, entonces llamé al 123 y me devolví, en eso pasaron más de tres minutos y regresé”. Además, ha señalado que vio a Mateo Reyes muy exaltado y muy extraño en su comportamiento, pues sus declaraciones no tenían sentido unas con otras.

Sin embargo, la Fiscalía no ha interrogado a esta persona en las audiencias, situación que también se cuestiona la defensa de Paul Naranjo.

Imagen presentada por la Fiscalía General de la Nación en audiencia

MÉDICO DICE QUE LAS HERIDAS NO LAS PUDO HABER CAUSADO UN SER HUMANO

En una nueva audiencia, llevada a cabo este lunes 8 de noviembre, programada desde el mes pasado, y que se extendería a más tardar hasta la 1 de la tarde, habló Alejandro Cuenca, médico general de la universidad de Los Andes, y dejó claro que las heridas que presentaba el cuerpo no eran causadas por una persona.

“El ser humano no tiene la fuerza para causar los golpes que tenía la joven Ana María Castro”, afirmó, añadiendo que la Fiscalía omitió pruebas de que dos vehículos adicionales que pasaron por el lugar pudieron atropellar a Ana María.

De acuerdo con El Tiempo, la experiencia del especialista comenzó en el año 2018 y aprendió en el Instituto Nacional de Medicina Legal los protocolos de necropsia y luego de graduarse fue médico legista.

En temas de accidentes de tránsito trabajó en una empresa experta en análisis de historias clínicas. Quien lo entrevistó en primera instancia fue el abogado de Julián Ortegón, Gilberto Rondón.

Después de analizar los videos de la Chatarrería Tolima, Cuenca analizó: “La camioneta (de Paul) abandona el lugar manteniendo el carril derecho y después de que se ha ido se ven pasar dos vehículos por el carril de la mitad y que no han sido identificados. Un sedán y una Van no se detienen”.

Finalmente, y con base en las descripciones, fotos de la necropsia y el informe de física forense, el médico concluyó que Ana María Castro presentaba un patrón de lesión de alta energía del lado derecho del cuerpo, con lesiones muy importantes en cráneo, tórax, abdomen y rodilla derecha, ocasionadas probablemente en un traumatismo simultaneo de alta energía, como el que se puede generar al ser arrollado por un vehículo.

