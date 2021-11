Antivacunas preparan tutelatón contra solicitud de carné en eventos masivos

Protesta Movimiento Antivacunas

El movimiento antivacunas liderado por el veterinario Esteban Ramírez emprenderá desde este lunes 8 de octubre una jornada masiva de radicación de tutelas (tutelatón), con el fin de tumbar el Decreto 1408 que ordenó exigir el carné de vacunación para el ingreso a lugares y eventos públicos en el país.

Ramírez, quien es hijo del pastor cristiano Marco Fidel Ramírez, convocó a todas las personas que comparten su oposición a recibir la vacuna contra el covid-19, pese la amplia evidencia de su efectividad, para que preparen durante este fin de semana las tutelas que radicarán a partir del lunes.

En la tutela, alegan que el decreto expedido el pasado 3 de noviembre por el Gobierno nacional vulneran sus derechos a la libre locomoción, libertad de reunión, libertad de conciencia, derecho al trabajo, libre desarrollo de la personalidad, derecho a la igualdad y derecho fundamental a la dignidad y a la vida digna, “convirtiendo el Estado Social de Derecho en un estado totalitario y autoritario que no garantiza las libertades individuales ni los derechos fundamentales”, aseguran.

Ramírez incluso calificó como “nazi” el decreto y, según un video que difundió a través de redes sociales y un grupo de comunicación en Telegram, acusó al presidente Iván Duque de expedirlo, después de supuestamente “recibir órdenes de sus amos de la élite del poder global en París”.

En medio de la narrativa del holocausto, en la tutela citan el Código de Núremberg, expedido durante los juicios de los nazis, que estableció las normas éticas de la investigación en seres humanos. “Ha quedado plenamente establecido que la expresión de la autonomía del paciente es esencial para cualquier procedimiento médico por lo cual, ningún procedimiento médico, suministro de medicamentos, vacunas o tratamientos puede aplicarse a un paciente sin su consentimiento informado”, señalan.

Pese a que la vacunación cuenta con un procedimiento informado para cada paciente que acuda a recibir la inmunización, los tutelantes agregan que el decreto restringe es derecho. Además, agregan que no puede ser a través de un decreto que se adopten medidas limitantes y/o restrictivas de derechos fundamentales, sino que es competencia del Congreso.

Su posición para no ser considerados “un peligro para la salud pública”, es que esta no tiene efectos relevantes en la prevención del contagio, sino que están destinadas para reducir el los síntomas graves, la hospitalización y la muerte de las personas vulnerables.

En el documento con el buscan garantizar los derechos alegados, para poder circular libremente en los sitios y lugares públicos, no citan las afirmaciones infundadas que han emitido para convencer a las personas de sus posturas. Por ejemplo, Ramírez afirma que las vacunas son “sustancias experimentales, tóxicas, transgénicas y cancerígenas”, aunque no hay evidencia que lo sustente y la muerte por covid-19 se ha reducido en población vacunada. Según él, se trata de un programa global de “despoblación”.

El movimiento espera que a partir se declare inconstitucional el decreto y no se exija carné de vacunación para el ingreso a algunos espacios de reunión entre personas, como ya lo han establecido en algunos lugares del mundo. Además, anunciaron movilizaciones mientras esperan la respuesta a las más de 500 mil tutelas que aseguran esperan radicar este lunes.

Según un reciente estudio del Ministerio de Salud sobre la efectividad de las vacunas, los desenlaces fatales u hospitalizaciones entre personas no vacunadas y quienes sí recibieron la vacuna son amplias. “La efectividad de las vacunas contra el COVID-19 en las personas de 60 años y más en Colombia es del 69,9% para prevenir la hospitalización que no conlleva a la muerte, del 79,4% para prevenir la muerte por COVID-19 después de que se presenta la hospitalización y del 74,5% para prevenir la muerte por COVID-19 entre quienes no fueron hospitalizados”.

El estudio agrega que a medida que reduce la edad, la efectividad es mayor. “Los mejores resultados se encontraron entre las personas de 60 a 69 años. No obstante, y a pesar de este fenómeno, se resalta que incluso entre las personas de 80 años y más, las vacunas se muestran altamente efectivas para prevenir la hospitalización sin muerte posterior (58,1%) y más aún para prevenir la muerte, tanto después de la hospitalización (69,0%) como sin hospitalización previa (65,3%)”, sostiene el estudio.

SEGUIR LEYENDO: