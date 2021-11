“Percibí que a James había que meterlo a la convocatoria, así fuera a los empujones, y sucedió”: Carlos Antonio Vélez

Luego de que en la tarde del miércoles 3 de noviembre la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y la selección Colombia anunciaran que James Rodríguez estará en la convocatoria para la doble fecha eliminatoria de noviembre ante Brasil y Paraguay, el regreso del mediocampista cucuteño no dejó de suscitar polémica en la prensa deportiva y en los críticos seguidores de la selección tricolor.

Tras un año de inactividad con el seleccionado cafetero, James tendrá la oportunidad de retornar con ritmo de competencia por determinación del entrenador vallecaucano Reinaldo Rueda, que intentó llamarlo en junio de este año para los duelos de eliminatorias contra Perú y Argentina, así como para la Copa América, pero en su momento fue desconvocado porque no estaba en su mejor forma física y deportiva.

Tras pasar de jugar en Everton FC al fútbol catarí en el Al Rayyan, Rodríguez volverá a ser el ‘10′ de La Tricolor ante las ausencias de los futbolistas que todo este tiempo lo suplieron en la selección: Edwin Cardona y Juan Fernando Quintero. Ahora bien, la determinación de que el volante ofensivo retornara no habría pasado solamente por el criterio de Reinaldo Rueda, sino que en ella pudo haber intervención externa, teniendo en cuenta que hasta ahora está volviendo a competir y el fin de semana pasado se lesionó tras una dura falta que recibió y por la que fue expulsado al reclamarle al árbitro.

De acuerdo con el periodista deportivo Carlos Antonio Vélez, Reinaldo Rueda habría recibido presiones para convocar a James en los dos últimos partidos del año. Así lo hizo saber el manizaleño en su audiocolumna Palabras Mayores de la emisora Antena2 en la mañana de este 4 de noviembre:

Siempre respeté y respetaré las convocatorias de Reinaldo Rueda, por equivocadas que estas sean. Me preocupa, sí, que haya cedido a la presión. Sí, claro que hubo presión. Había que meter a James como fuera. Por un cruce de información, que no estoy autorizado a reproducir, percibí que había que meterlo, así fuera a los empujones, y sucedió

Vélez dio a entender que en la directiva del combinado nacional hay diferencias por las ausencias de James en los últimos partidos de la selección Colombia, pues su intervención es determinante y sería un desperdicio no contar con un jugador de su categoría, pese al presente que atraviesa.

Obviamente que se va a negar. Yo no veo a R.R.R. diciendo que él llama al jugador porque se creó un ambiente para llamarlo. No, no, él va a decir que él lo llama absolutamente convencido, pero, por lo que percibí en el cruce de información que tuve con gente muy importante del fútbol y de la Selección, no hay un convencimiento, pero sí un hecho evidente: había que zafar del problema