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Medicina Legal identificó a las primeras 22 víctimas del terremoto que deja ya más de 200 muertos en Colombia

El organismo forense recibió 160 cuerpos procedentes de cuatro departamentos y avanza en los procedimientos de identificación y entrega a sus familiares

Equipos de emergencia adelantan labores de búsqueda y rescate entre las estructuras afectadas por el terremoto en Pereira - crédito Sergio Acero/Reuters
Equipos de emergencia adelantan labores de búsqueda y rescate entre las estructuras afectadas por el terremoto en Pereira - crédito Sergio Acero/Reuters
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El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó este martes 11 de agosto que ha recibido 160 cuerpos provenientes de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, relacionados con el terremoto ocurrido el 10 de agosto.

El reporte de la entidad se conoce mientras el balance oficial de la emergencia asciende a 224 personas fallecidas.

De los cuerpos recibidos por Medicina Legal, 28 han sido abordados por los equipos forenses y 22 víctimas han sido plenamente identificadas mediante el trabajo de los equipos interdisciplinarios.

Las 22 personas identificadas hacen parte del total de fallecidos que deja el terremoto y corresponden a las sedes de Medicina Legal en Manizales, Pereira y Buenaventura.

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Estas son las 22 víctimas identificadas

Manizales

  1. Fernando Alonso González
  2. Catalina Arango Sandoval
  3. Oscar de Jesús Henao Marín

Pereira

  1. Lina María Rodas Cuadros
  2. Julián Andrés Mejía Moreno
  3. Sandra Patricia Chica Montoya
  4. Gilberto de Jesús Giraldo López
  5. Pilar Cni-Jiménez Toquica
  6. Sergiña Moncada Aguirre
  7. María Araenzola González Gutiérrez
  8. Paola Andrea Franco
  9. Dargui González Guerrero
  10. Angela María Acosta González
  11. Juan Manuel Toro Sánchez
  12. Wilson Largo Trejos
  13. Luis Fernando Ossa Hernández
  14. Pedro Nel Díaz Díaz
  15. Aracely Daza Valencia
  16. Roger David Ramírez Quiroz

Buenaventura

  1. Mabel Cristina Carvajal Posada
  2. Martha Patricia Correa Grueso
  3. Carlos Alberto Rosero Pretel

Medicina Legal indicó que el proceso de entrega de los cuerpos se realizará en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en las sedes correspondientes de cada municipio.

Medicina Legal informó que ha recibido 160 cuerpos relacionados con el terremoto y confirmó la identificación plena de 22 víctimas - crpedito Medicna Legal
Medicina Legal informó que ha recibido 160 cuerpos relacionados con el terremoto y confirmó la identificación plena de 22 víctimas - crpedito Medicna Legal

Medicina Legal trasladó temporalmente sus servicios en Cali

El Instituto también informó que su sede de Cali sufrió afectaciones en su infraestructura como consecuencia de la emergencia. Por esta razón, la prestación del servicio fue trasladada temporalmente a los municipios de Palmira y Tuluá, donde la entidad cuenta con personal disponible para atender a la ciudadanía.

La institución señaló que esta medida permitirá mantener la atención mientras se evalúan y atienden las condiciones de la sede afectada.

Asimismo, Medicina Legal explicó que su Dirección General y Subdirección Forense participan en el Puesto de Mando Unificado Nacional (PMU) instalado tras la emergencia.

Desde ese espacio, la entidad coordina con las demás instituciones involucradas la información relacionada con la identificación de las víctimas y los procedimientos forenses derivados del terremoto.

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Continúan las labores de búsqueda y rescate

El reporte de Medicina Legal se conoce mientras continúan las labores de búsqueda, rescate y atención de los afectados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el 10 de agosto.

Organismos de socorro atienden la emergencia y evalúan los daños ocasionados por el fuerte movimiento telúrico en Cali - crédito Sergio Acero/Reuters
Organismos de socorro atienden la emergencia y evalúan los daños ocasionados por el fuerte movimiento telúrico en Cali - crédito Sergio Acero/Reuters

El movimiento telúrico se registró a las 7:34 de la noche y tuvo como epicentro una zona cercana a San José del Palmar, en Chocó.

La fuerza del sismo provocó afectaciones en distintos municipios del occidente del país y generó una emergencia que mantiene desplegados a organismos de socorro, Fuerza Pública y autoridades locales.

En Cali, una de las ciudades más afectadas, las autoridades han concentrado buena parte de los esfuerzos en la atención de las personas atrapadas y en la evaluación de edificaciones que presentan daños. También se han reportado afectaciones en infraestructura hospitalaria, vías y otros servicios.

En Pereira, los equipos de emergencia han trabajado en diferentes puntos donde se presentaron colapsos y daños estructurales. La ciudad y otros municipios de Risaralda también han recibido personal de rescate para apoyar las operaciones.

La emergencia igualmente alcanzó a municipios de Caldas y Chocó, donde las autoridades realizan verificaciones sobre el estado de las comunidades, las vías de comunicación y las estructuras afectadas.

Autoridades mantienen operativo para localizar desaparecidos

Mientras avanzan las labores de rescate, las autoridades mantienen un operativo para establecer el paradero de las personas que permanecen desaparecidas después del terremoto.

Los organismos de socorro trabajan con equipos especializados en estructuras colapsadas, mientras las autoridades locales reciben reportes de ciudadanos que buscan información sobre familiares y conocidos con quienes perdieron contacto después del movimiento telúrico.

Autoridades y equipos de rescate trabajan en las zonas afectadas de Manizales tras el terremoto que sacudió al occidente de Colombia - crédito Sergio Acero/Reuters
Autoridades y equipos de rescate trabajan en las zonas afectadas de Manizales tras el terremoto que sacudió al occidente de Colombia - crédito Sergio Acero/Reuters

El Gobierno mantiene activo el Puesto de Mando Unificado Nacional, desde donde se coordinan las acciones de atención de la emergencia y se consolida la información entregada por las autoridades territoriales y los organismos de socorro.

La prioridad durante esta jornada es avanzar en la búsqueda de posibles sobrevivientes, atender a los heridos, garantizar asistencia a las familias afectadas y evaluar las condiciones de las edificaciones que podrían representar un riesgo.

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