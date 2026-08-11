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Qué pasa con su clasificación en el nuevo Sisbén si tiene cuenta en Nequi o Daviplata: esto explica Planeación Nacional

La entidad explicó que el nuevo modelo del Sisbén define el acceso a ayudas con base en los ingresos del hogar y en el cruce de registros oficiales, no en la existencia de aplicaciones financieras

La eliminación de deudas con el Icetex beneficia a estudiantes de Cundinamarca, Antioquia, Santander, Atlántico, Caldas y Valle del Cauca - crédito Icetex
El DNP aclaró que tener Nequi, Daviplata u otra billetera digital no cambia por sí solo la clasificación en el RUI - crédito Icetex
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Tener Nequi, Daviplata o cualquier otra billetera digital no cambia por sí solo la clasificación en el Registro Único de Ingresos (RUI), según aclaró el Departamento Nacional de Planeación (DNP) al explicar que el nuevo modelo del Sisbén se basa en los ingresos reales del hogar y en el cruce de información administrativa para definir el acceso a subsidios y programas sociales.

El sistema integra datos de 47 entidades para focalizar con mayor precisión los beneficios del Estado. Entre las fuentes que usa están la Dian, la Pila y el Registro Social de Hogares.

La sola apertura, tenencia o uso de una cuenta en esas plataformas no constituye un criterio independiente de clasificación. Lo que puede modificar la ubicación de una persona o de un hogar en el registro es la información sobre ingresos que aparezca de forma consistente en las bases administrativas del Estado.

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Según la entidad, el RUI tiene como eje la identificación de los ingresos de las personas y los hogares. La metodología busca estimar la situación económica con datos disponibles en registros oficiales, no con la mera existencia de aplicaciones financieras en un celular.

- crédito Departamento Nacional de
La transición al nuevo Sisbén conserva el esquema alfanumérico y lo complementa con un cruce más amplio de datos administrativos - crédito Departamento Nacional de

Si los registros administrativos muestran que un hogar percibe ingresos constantes por encima de los límites fijados para una categoría, esa información puede influir en la estimación del RUI. El ajuste ocurre cuando las bases del Estado reflejan una condición económica distinta de la reportada antes por ese hogar.

Esa es la diferencia central que explicó el DNP: no es lo mismo tener una billetera digital que contar con registros de ingresos que demuestren una capacidad económica determinada. La preocupación, por tanto, no se concentra en la cuenta digital, sino en la información económica que figure en las fuentes usadas por el sistema.

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La clasificación mantiene la estructura de grupos y subgrupos que ya se venía utilizando. El grupo A, de A1 a A5, corresponde a pobreza extrema; el grupo B, de B1 a B7, a pobreza moderada; el grupo C, de C1 a C18, a población en condición de vulnerabilidad; y el grupo D, de D1 a D21, a hogares que no se consideran pobres ni vulnerables.

De acuerdo con la información oficial, ese esquema alfanumérico se conserva en la transición hacia el nuevo Sisbén. El cambio está en que ahora se complementa con un cruce más amplio de datos administrativos para mejorar la focalización social.

La mayoría de afiliados son del régimen subsidiado, es decir, del Sisbén 1 y 2 - crédito Capital Salud
El RUI mantiene los grupos A, B, C y D del Sisbén, desde pobreza extrema hasta hogares que no se consideran pobres ni vulnerables - crédito Capital Salud

Las personas que quieran verificar su clasificación actual pueden hacerlo por internet a través de la Ventanilla Social del DNP. El procedimiento consiste en ingresar al portal oficial, elegir la opción “Consultar RUI”, seleccionar el tipo de documento, escribir el número de identificación y hacer clic en “Consultar”.

El resultado aparece en la misma plataforma, en la que el sistema muestra la clasificación registrada y la información disponible para esa persona. El trámite puede hacerse desde un celular o un computador con acceso a la red.

Según el Departamento Nacional de Planeación, la entrada en operación del Registro Universal de Ingresos abrió dudas entre quienes reciben ayudas estatales por la posibilidad de que el uso cotidiano de herramientas como Nequi o Daviplata alterara su perfil socioeconómico. La precisión oficial busca despejar esa inquietud: el criterio de evaluación está en los ingresos del hogar y en la información que registran las bases administrativas del Estado.

El nuevo registro cruza datos del Sisbén y de la Dian para reforzar la transparencia en ayudas

La consulta de la clasificación del RUI se hace en la Ventanilla Social del DNP con el tipo y número de documento en el portal oficial - crédito El Universal/Colprensa
La consulta de la clasificación del RUI se hace en la Ventanilla Social del DNP con el tipo y número de documento en el portal oficial - crédito El Universal/Colprensa

El Gobierno de Colombia puso en marcha el Registro Universal de Ingresos (RUI), una herramienta administrada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) que busca clasificar a la población según sus ingresos reales para asignar subsidios con criterios de mayor equidad.

El nuevo registro apunta a reforzar la transparencia en la entrega de ayudas estatales y a evitar que las reciban personas que no las necesitan, al centrarse en la capacidad económica del hogar.

Para hacerlo, el RUI cruza la información del Sisbén con bases de datos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila) y la Registraduría, con el objetivo de construir una lectura más completa de los ingresos.

El Sisbén no se elimina de forma inmediata: seguirá operando durante el periodo de transición y continuará alimentando el registro social mientras avanza la implementación del RUI como instrumento central de focalización.

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