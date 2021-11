Entre apoyos y críticas, así fueron las reacciones a la nueva convocatoria de James Rodríguez a la selección Colombia

El jugador de la selección de Colombia James Rodríguez. EFE/Rolando Enriquez/Archivo

Este miércoles se anunciaron los convocados de Reinaldo Rueda para la próxima doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Catar 2022 con un video donde las jugadoras de la selección de Colombia Femenina fueron las encargadas de dar los nombres de los 28 futbolistas que enfrentará a Brasil y Paraguay.

Las fechas 13 y 14 de las eliminatorias se jugarán los días 11 y 16 de noviembre. La tricolor primero deberá visitar a Brasil en el Estadio Neo Química Arena, en Sao Paulo; mientras que para el siguiente encuentro, contra Paraguay, estará en condición de local y este compromiso se llevará a cabo en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

Dentro de esta lista hubo varias sorpresas, como lo fue el llamado de Cristián Arango, exjugador de Millonarios, que ahora se encuentra militando en Los Ángeles F.C. en la Liga de Estados Unidos, tras ser la figura de este equipo.

Pero la noticia que más polémica causó fue el regreso de James Rodríguez, quien casi cumplió un año sin jugar en la selección de Colombia, pues la última vez que el cucuteño portó la camiseta de la ‘tricolor’ fue el 17 de noviembre del año pasado en el duelo contra Ecuador donde perdieron 6-1.

Cabe resaltar que para las siguientes fechas de las eliminatorias, la séptima y la octava, en un principio sí fue convocado, pero luego la Federación Colombiana de Fútbol anunció que ya no llamaría a James Rodríguez, situación que causó todo tipo de comentarios. Desde entonces, para las eliminatorias y la Copa América, el volante no fue tenido en cuenta.

La única vez que Reinaldo Rueda habló al respecto mencionó que James debía sumar minutos en la cancha y “estar al 500%” para ser llamado. Esto se debía a que con el Everton no estuvo en un partido oficial desde el pasado 16 de mayo contra el Sheffield United, que terminó con derrota 0-1, válido por la pasada jornada 36 de la Premier League.

De hecho, el periodista Felipe Sierra mencionó hace varios meses, por medio de su cuenta de Twitter, que: “Reinaldo Rueda habló con James Rodríguez sobre su posible convocatoria a la Selección Colombia en octubre, pues quiere contar con él”.

Ahora este comentario se hizo realidad luego de que el ‘10′ de la selección jugara con el Al-Rayyan y anotara un gol en el partido contra el Al-Sailiya en el que ganaron 4-2, e hizo una asistencia este sábado, en la derrota 2-1, contra el Al Arabi. Tras ser publicada la lista, las redes sociales se llenaron de comentarios en los que aprobaban y estaban en contra del regreso de Rodríguez al combinado nacional.

Por su parte, Mauricio Molina, campeón de la Copa América con la selección en 2001, habló con el periódico El Tiempo, comentó que: “James, por toda la historia que tiene en la Selección, ha sido uno de los líderes y por su calidad, no nos podemos negar la posibilidad de tenerlo. En Catar, James ha tenido un poco más de continuidad, ha jugado varios partidos seguidos y hasta ahora ha respondido muy bien. Es un jugador que tiene que estar dentro de los convocados. En esta recta final de eliminatorias, lo que necesitamos es sumar talento y gente con capacidad”.

Otro de los jugadores icónicos del país se manifestó al respecto. Carlos Valderrama, el Pibe, en charla con Más allá del deporte dijo que: “Yo siempre quiero jugar, todos los futbolistas queremos jugar. Y más en la situación que estaba viviendo James: se fue Ancelotti, llegó Benítez, que se sabe que no le gusta. Él quiere jugar. Tiene 30 años y quiere tener la oportunidad de estar en la Selección Colombia. Este es un cambio que le puede servir; si está en la Selección, tiene la vitrina de que otro equipo grande de Europa lo llame”.

Teófilo Gutierrez, quien jugó con James en el Mundial de Brasil 2014, lo defendió en una conversación con los periodistas en una charla con Jorge Abello, Iván Marín y Yamid Amat Jr.. “Es que James es distinto, y ellos en algún momento hacen otra cosa, un tiro libre, un penalti. Lo demostró en el Mundial: rodeado por nosotros, jugábamos como equipo, él lo entendió. Ahí nadie era más que nadie, nos decíamos las cosas con personalidad, nada de egos, todos en su camino, nadie veía si jugabas donde fuera, todos éramos iguales. Tenemos que hacerlo nuevamente, ahora no estamos disfrutando, lo digo como un hincha, con respeto”.

Pero así como hay quienes lo apoyan, hay otros que no están de acuerdo con el llamado de Rueda para que James vuelva a estar con el cuadro cafetero. Así lo hizo saber Alexis Martín Tamayo, quien es embajador de la casa de apuestas Betfair. “Cuando un jugador de fútbol decide irse a una liga tan exótica como esta es porque ya está pensando en otra cosa, seguramente quiere seguir disfrutando del fútbol, pero además ganar dinero y estar muy tranquilo, nada más”.

Por su lado, Carlos Antonio Vélez reaccionó tras conocer el llamado de James Rodríguez. “Lesionado y cuasi-suspendido. ¿será que no lo castigan después de semejante desatino? Vuelve a la selección James. Por si acaso y no lo saben estamos invictos y clasificados... no la vayan a embarrar”.

CONVOCADOS A LA SELECCIÓN COLOMBIA POR REINALDO RUEDA

Guardametas: Andrés Mosquera, Camilo Vargas y David Ospina.

Defensores: Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica, Óscar Murillo, William Tesillo, Yéimar Pastor Gómez.

Volantes: Diego Valoyes, Gustavo Cuéllar, James Rodríguez, Jefferson Lerma, Juan Guillermo Cuadrado, Luis Díaz, Sebastián Gómez, Víctor Cantillo, Wilmar Barrios, Yairo Moreno, Yerson Candelo.

Delantero: Cristian Chicho Arango, Duván Zapata, Falcao García, Luis Fernando Muriel, Miguel Ángel Borja, Rafael Santos Borré, Roger Martínez.

SEGUIR LEYENDO: