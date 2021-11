James Rodríguez vuelve a la selección Colombia para afrontar la doble jornada de eliminatorias

Reinaldo Rueda, en más de una conversación con los medios de comunicación, afirmó que cuando James Rodríguez retomara el ritmo de competencia estaría de vuelta en la selección Colombia, con la que no ha disputado ningún compromiso este 2021. Y cumplió: luego de sus primeros partidos con Al-Rayyan en la Qatar Stars League, el ‘10′ fue llamado al combinado tricolor para afrontar los enfrentamientos ante Brasil y Paraguay programados para noviembre por las Eliminatorias Sudamericanas Catar 2022.

Con Al-Rayyan, equipo al que llegó a mediados de septiembre, James ha disputado cuatro compromisos, en los que se ha visto una mejora progresiva, tanto que en tercero de ellos anotó gol y en el cuarto brindó una asistencia. Previo a su fichaje por el conjunto catarí, duró cerca de cinco meses sin disputar un juego oficial con el Everton, de donde al parecer salió dado que el DT Rafa Benítez poco lo tenía en cuenta.

El cucuteño también regresa a la selección luego de haber estado en el ojo del huracán por sus declaraciones al ser desconvocado para afrontar la Copa América Brasil 2021, pues ante los ojos de Rueda no estaba al 500 %.

“Hay que dejar claro que yo no estaba mal ahora. Yo estaba para jugar la Copa América, fue una decisión del cuerpo técnico. Yo no lo comparto, porque me faltaron al respeto. Otra cosa es que ya te diga él ‘mira, yo no cuento contigo porque tú no me gustas como jugador’, listo, si eso es así, cierro el culo y me voy”, dijo el pasado 12 de junio.