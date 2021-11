“No hay que esforzarse tanto por coincidir con una persona”: el mensaje de Andy Rivera que se volvió tendencia en Twitter

Tomada de Instagram @AndyRivera

Si hay un cantante que sepa utilizar bien sus redes sociales para promocionar su música y otro tipo de contenidos, ese es Andy Rivera. El artista urbano no solo se destaca por su profesión como cantante o por sus presentaciones en Colombia y otros países, sino que deja boquiabiertas a muchas seguidoras -y seguidores también- por cuenta de las fotos que comparte, en las que muestra los resultados de las rutinas de gimnasio.

Pero no solamente se vuelven tendencia sus publicaciones en Instagram, también las de Twitter, plataforma donde Andy comparte mensajes reflexivos que se replican en poco tiempo. Este fue el caso de un trino que publicó recientemente en el que envía un mensaje sobre las relaciones interpersonales.

“No hay que esforzarse tanto por coincidir con una persona, las mejores personas suelen llegar de forma natural”, escribió el cantante en el tuit que se volvió viral en menos de un día, alcanzando casi dos mil ‘retuits’, más de siete mil ‘me gusta’ y cientos de comentarios de usuarios.

“No hay un por qué buscar su alma gemela. El amor llega cuando menos la esperas” y “Muy cierto flecho, tu cómo siempre con las buenas energías” fueron algunas de las reacciones destacadas.

Días atrás, el intérprete de sencillos como ‘Alguien más’, ‘Préstamela a mí’ y ‘Alguien me gusta’ entre otras, compartió en esta misma red social otro mensaje que llamó la atención de sus 918 mil seguidores.

“Sentirse solo es: la ausencia de otras personas. Estar solo es: la presencia de uno mismo… Y nada más hermoso que aprender a estar con nosotros mismos”, escribió el artista, recibiendo como respuesta la aprobación por parte de decenas de fanáticos.

Por otro lado, vale mencionar que el hijo de Jhonny Rivera también se destaca por interactuar con sus cinco millones de seguidores en Instagram con mucha frecuencia, a través de la famosa dinámica de ‘preguntas y respuestas’. En una de las más recientes, Andy confesó que hubo una época en la que no le gustaba su propia voz, incluso quiso cambiársela y tener un tono más grave, pero admitió también que con el pasar de los años, supo reconocerla.

“Las inseguridades son la peor trampa del ser humano. En algún momento me criticaron tanto la voz, que yo sentía vergüenza y quería un tono más grave. Pero hoy en día es falso, no quiero otro tono ni otra voz; amo la mía y me tiene donde estoy”, relató el cantante.

En otra de estas dinámicas, un seguidor le preguntó: “¿En estos momentos te gusta alguien?”, a lo que el artista respondió: “Mi gente no, definitivamente no, ando muy enfocado en mi carrera y sentir atracción también necesita tiempo, conocer a alguien, obviamente uno ve empaques bonitos, mujeres muy guapas, pero así que me mueva mucho mucho el piso, no”, respondió el cantante a sus seguidores confirmando que actualmente sigue soltero y desmintiendo cualquier rumor de una posible reconciliación con la actriz Lina Tejeiro, quien también sigue soltera y así lo ha hecho saber ella misma en sus redes sociales.

Finalmente, y en relación a su actualidad musical, hace pocos días estrenó en YouTube el video de la canción ‘No es la misma’, en colaboración con el también colombiano ‘Totoy el frío’, alcanzando más de 700 mil visualizaciones en menos de una semana.

SEGUIR LEYENDO: