Profesor fallece tras ser arrastrado por arroyo en Puerto Colombia

El pasado domingo 31 de octubre, Stefany Freyle, secretaria de Gobierno del municipio de Puerto Colombia, ubicado en el Área Metropolitana de Barranquilla, confirmó la muerte de Carlos Rueda, un docente que falleció tras ser arrastrado por un arroyo. En medio del consejo extraordinario de emergencia que programó la funcionaria, se detalló que el profesor, quien ejercía sus labores de enseñanza en la escuela Francisco Jose Cisneros, cayó por accidente a las aguas caudalosas del arroyo Ancla. Las fuertes lluvias han venido afectando a la zona desde hace varios días.

En un diálogo con Blu Radio, Freyle aseguró que ”el docente se encontraba caminando cerca al arroyo cuando perdió el equilibrio y cayó de cabeza”. La secretaria manifestó que este hecho era lamentable para todo el municipio. Aunque ciudadanos y autoridades trataron de salvar la vida de Carlos Rueda, los intentos fueron en vano. El hombre, en un video que circuló a través de las redes sociales, fue transportado rápidamente en una camilla a la clínica, sin embargo, momentos después se registró su deceso. Esto fue confirmado por parte del mayor Néstor Rodríguez, director de la Defensa Civil seccional Atlántico.

Información destacada del diario El Heraldo, medio de comunicación que recogió testimonios de la comunidad, revela que la situación en el municipio y en territorios aledaños es compleja a causa de las fuertes lluvias que se han registrado en el último mes. “La problemática es grave. El agua se metió en distintos sectores del municipio. Muchas son las casas afectadas”, comentó un habitante del municipio golpeado por la ola invernal. Noticias Caracol añadió que las precipitaciones han afectado a más de 5 barrios en los que se han caído árboles y han colapsado las redes eléctricas.

En PUERTO COLOMBIA, Atl se confirma el ahogamiento en el arroyo del Ancla del profesor del colegio Cisneros Carlos Rueda, quien se habría caído mientras llovía.

Ante la emergencia de las fuertes lluvias, autoridades de socorro, miembros del comité de emergencia del municipio y autoridades de la alcaldía de Puerto Colombia declararon la urgencia manifiesta por las afectaciones generadas por la lluvia. Para entonces, se movilizaron dos unidades de la Defensa Civil al municipio porteño para atender las necesidades de la ciudadanía que se encuentra en medio de las consecuencias de este fenómeno natural

“Estábamos tranquilos, empezó a llover y se desbordó el arroyo. Los vecinos me ayudaron a alzar las cosas, eso fue en menos de 20 minutos (...) no nos dio chance de recoger nada porque cuando quisimos ver, ya el agua la teníamos dentro. Las camas y todo está completamente dañado. Nos tocó cerrar la puerta para que el arroyo no entrara tan fuerte, pero eso no nos aguantó”, comentó otro ciudadano para El Heraldo.

El Heraldo, debido a la muerte de Carlos Rueda, pidió a las autoridades dar recomendaciones a la ciudadanía para que se percaten del peligro que significa estar cerca a arroyos y más en medio de las fuertes lluvias. Jaime Pérez Pacheco, comandante del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, le recomendó a la comunidad ser prudentes.

“Queremos recomendarles a los padres tener mucha responsabilidad con los niños, no les permitan salir a bañarse con las lluvias porque ahí es cuando exponen sus vidas (...) Es importante tener en cuenta que en algunos casos el caudal toma por sorpresa a los transeúntes o conductores, así que hay que estar prevenidos”, destacó el experto ante ese diario local que, a su vez, resaltó que las aguas crecidas y caudalosas no son las únicas cosas de las que hay que tener cuidado sino que, por el contario, hay que estar alerta a factores externos.

“Las personas también pueden verse afectadas por la caída de un árbol o un cable de alta tensión, porque recordemos que la ola invernal viene acompañada de fuertes brisas y tormentas eléctricas”, explicó.





