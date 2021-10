Yeison Jiménez recordó de manera emotiva sus inicios en la música: “Era solo un niño que soñaba con ser cantante, incluso mucha gente no creía en mí”

Foto tomada de Instagram @Yeison_Jimenez

Yeison Jiménez es uno de los cantantes del momento, no solo por ser uno de los actuales referentes de la música popular en el país, sino por su participación en ‘Yo me llamo’, donde ha conmovido a miles de televidentes y a sus compañeros Amparo Grisales y César Escola por cuenta de su historia de vida personal y musical, contando en varias ocasiones que empezó cantando en buses de Transmilenio durante varios años.

Fue precisamente en su natal Manzanares -Caldas- donde el artista relató de manera emotiva varios detalles sobre su niñez, su sueño de ser cantante y cómo muchas personas no creyeron en sus aspiraciones. En diálogo con La Red, Yeison contó las dificultades que tuvo cuando cantaba en la escuela donde estudió.

“A mí me sacaban de la escuela porque yo me la pasaba gritando, cantando música popular. El problema no era que cantara sino lo que cantaba porque yo cantaba ‘La cruz de marihuana’, ‘La pista secreta’, solo corridos prohibidos. A mí me cogió una profesora que se llama Socorro y me llevó al coro de la iglesia, me enseñaron también música colombiana, y eso era lo que cantaba acá en los concursos”, recordó al magazín de entretenimiento, y también mencionó que fue allí en Manzanares que ganó, de manera consecutiva, varios concursos de canto.

“Acá era solo un niño que quería ser cantante, incluso mucha gente no creía en mí, era como un loquito que le gustaba cantar en ese parque (…) Hay un recuerdo muy lindo y es que yo gané cinco años consecutivos en un concurso de música infantil”, rememoró el caldense. Incluso, narró que cuando tenía 14 años, vivió solo con su hermana de 15. En aquel entonces, él vendía frutas y verduras para sostener a su familia.

En 2004, su madre viajó con él a Bogotá para comenzar una nueva vida, y una vez llegaron a la capital, se establecieron en una pieza ubicada en el sector de Patio Bonito. Después, Yeison consiguió trabajo en Corabastos, central que queda muy cerca de aquel barrio, y logró ahorrar una suma importante de dinero para continuar haciendo realidad su sueño de ser músico.

“Me ahorré un millón 700 mil pesos como en seis meses, y con eso grabé en un estudio de una calidad mediana, pero los arreglos eran bonitos; entonces cuando envié las canciones a las emisoras del oriente de Caldas, porque por ser de la región siempre apoyan los talentos locales”, contó a ‘La Red’, y no fue sino hasta 2016 cuando uno de sus sencillos se convirtió en uno de los éxitos más sonados en las principales cadenas radiales del país: Ya no mi amor.

Cabe mencionar que previo a este éxito, había grabado ‘Qué día es hoy’, cuyo video fue lanzado en 2013 y dio unos chispazos del éxito que tendría el intérprete varios años después. De hecho, en medio de la entrevista él mismo confesó que nunca pensó tener la fama y reconocimiento que posee a nivel nacional.

“Yo no pensé que fuera a ser grande… Jamás; eso sí, tengo que ser muy sincero: nunca pensé que iba a llenar una arena en Madrid, España (…) Cantaba porque me gustaba, era el niño que tenía pulmones para salir adelante”. Finalmente, le envió un mensaje al Yeison Jiménez de 14 años, aquel que soñaba con cantar y nada más.

“Lo que le puedo decir a ese Yeison que se mató tanto, porque entró a los 14 años a una plaza de mercado, se graduó, pasó la calle y tantas pruebas, es que se tiene que sentir orgulloso”, expresó el actual jurado de ‘Yo me llamo’ y uno de los principales exponentes de la música popular no solo de Manzanares, sino del país.

