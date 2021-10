“A él no se lo llevó el covid, pero no soportó la pandemia”, Yolanda Rayo habló del suicidio de su mejor amigo

Yolanda Rayo y Oscar Javier

En septiembre de este año, la Asociación Colombiana de Psiquiatría lanzó una fuerte alarma respecto al aumento en la cifra de casos de personas que habían decidido terminar con su vida, en medio de la coyuntura de la pandemia de coronavirus. En lo que iba del año, hasta junio, se reportaron 132 casos más de suicidios respecto a la misma época, en el año 2020, por lo que la entidad decidió lanzar el proyecto ‘última carta’ para velar por la salud mental de los colombianos. Yolanda Rayo, cantante y actriz colombiana, relató la historia del suicidio de su mejor amigo, e hizo un llamado a la comunidad para estar al pendiente de sus seres queridos.

En una entrevista con el programa de entretenimiento y chismes del Canal Caracol, La Red, Rayo habló de lo que fue uno de los días más tristes y difíciles de su vida: el 12 de febrero del 2021,cuando Oscar Javier, ‘Chachi’, su mejor amigo desde hacía 20 años, decidió quitarse la vida. Dudas, remordimientos, y tristeza invadieron a Yolanda, tanto así, que estuvo en estado de shock durante 16 días. No hablaba; sentía que había muerto en vida, tal y como ella misma lo relató. “Era mi hermano, era mi cómplice, era mi compinche. Él es víctima de la pandemia (...) a él no se lo llevó el covid, pero él no soportó la pandemia”, comentó.

Según comentó la cantante, Oscar jamás mostró síntomas de estar mal emocional y mentalmente, de hecho, cuenta ella, siempre que le preguntaba acerca de cómo estaba, él le contestaba que se sentía bien. En una carta que le dejó, ‘Chachi’ le pidió perdón, relata Rayo, por la decisión que tomaría, y por engañarla, pues nunca le manifestó que se encontraba mal. De acuerdo con lo que relató Yolanda, su mejor amigo compró cianuro y lo consumió, lo que le generó la muerte inmediata.

Durante de la ceremonia en la que familiares y amigos le dieron el último adiós a Oscar, detalló Yolanda, y luego de un largo estado de shock, le pidió en oraciones a su amigo que la dejara en paz, y que la dejara vivir tranquila. Ella cuenta que, tras el fallecimiento, seguía sintiéndolo y hasta viéndolo.

“Me encontré muchas veces con él. Yo lo sentía en la espalda. Me soñé muchas veces con él, me habló muchas veces. Yo salía del cuarto y él estaba parado ahí, luego me iba para la cocina y volteaba, y lo veía ahí, con su saquito gris”, explicó la actriz que, bajo su concepto, cree que todas aquellas apariciones tienen que ver con la pedida de perdón de su mejor amigo hacia ella.

A pesar de que ya han pasado poco más de ocho meses, manifestó Yolanda ante los micrófonos de La Red, sigue conversando con él, y asegura que cada vez tiene más cosas que contarle. Yolanda expresó que lo único que desea para su amigo es que esté descansando en paz y que Dios lo perdone, pues, argumentó ella, “uno no se quita la vida”.

“A él lo que le faltó fue hablar”, dijo Yolanda al expresar sus sentimientos acerca de lo importante que es hablar de la salud mental. Rayo le recordó a los televidentes del programa de entretenimiento que es necesario comunicar cuando hay sentimientos de soledad y de tristeza, y hablar de los problemas abiertamente para recibir ayuda.

La actriz y cantante, en la conclusión de su diálogo con ese medio de comunicación, contó que su mejor amigo la cuida desde donde está, y la sigue haciendo reír. Reveló que a ella le gusta pensar que lo volverá a ver para reclamarle por haberla hecho llorar, pues el sabía que a ella no le gusta hacerlo. “¿Porqué me hiciste esto? He chichado, maric*, usted sabe que yo odio estar en este plan”, finalizó.





