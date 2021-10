‘MasterChef Celebrity’: así se escogería al ganador de la tercera temporada

Luego de conocerse que son Carla Giraldo, Viña Machado, Liss Pereira y Frank Martínez las celebridades que disputarán la gran final de ‘MasterChef’, los fanáticos del concurso están ansiosos de saber cómo se elegirá el próximo lunes al ganador de esta tercera temporada.

A pesar de que la producción no ha revelado los detalles al respecto, se recuerda que en las dos primeras ediciones la última prueba se disputó entre tres concursantes, por lo cual se presume que este domingo habría otro eliminado y, de ese modo, el próximo lunes tan solo quedarían tres famosos.

En cuanto a cómo será el planteamiento de dicho desafío, se supone que los participantes deberán retomar los conceptos aprendidos a lo largo del show, por lo cual tendrían que presentar entrada, plato fuerte y postre. Sin embargo, los lineamientos que regirán la cocción de los platillos son un misterio todavía.

Otra incógnita de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ es el premio, pero todo indica que es de 200 millones de pesos, si se tiene en cuenta que esa fue la jugosa suma que se entregó al humorista Piter Albeiro y a la cantante Adriana Lucía, los respectivos campeones de las dos primeras temporadas.

Además, esta versión estaría confirmada por declaraciones que entregó Carla Giraldo en días recientes a través de sus redes sociales, por medio de las cuales dio a entender que fue ella quien se llevó la millonada, pues es clave recordar que el concurso se grabó hace varios meses.

“No, yo no voy a compartir nada. Yo comparto mis alegrías con ellas, pero mi premio no. Este es un juego donde se están disputando 200 millones de pesos”, dijo la paisa.

El comediante, cuyo nombre de pila es Alejandro Leiva, se ha destacado por ser una de las celebridades colombianas con mayores ingresos y, por esta razón, ha aprendido también a ser bastante organizado con el dinero y a invertir en jugosos negocios que aumentan su fortuna.

Como premio por ganar Masterchef Celebrity, Piter Albeiro recibió 200 millones de pesos que, según él mismo lo reveló en entrevista con la revista Vea, fueron destinados en parte para hacer una inyección económica a la empresa de renta de carros que tiene funcionando en Estados Unidos. Mientras que otra porción de la compensación fue dirigida a obras sociales.

“Soy juicioso con el dinero e invertí una parte en mi compañía de renta de carros (...) Siempre he dejado algo para obras sociales, aunque no me gusta hacerlo para tomarme fotos, de verdad las hago de corazón. Que no se sepa es mejor”, comentó el humorista que llegó al concurso como uno de los participantes más débiles, aunque en el transcurso se fue fortaleciendo y creó una estrategia de juego que lo llevó a ganar la final disputada junto a Estefanía Borge y Variel Sánchez.