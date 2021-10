Con nueve podios, Sebastián Montoya finalizó cuarto en el Campeonato italiano de Fórmula 4 2021

Sebastián Montoya cerró su temporada con nueve podios: cinco veces fue segundo, y cuatro veces, tercero. Foto: Telmex-Telcel-Claro

Sebastián Montoya culminó este fin de semana otra temporada en el Campeonato italiano de Fórmula 4. El piloto colombiano disputó la séptima y última fecha en el Autódromo Nacional de Monza, en Italia, donde consiguió su noveno podio, finalizando así en la cuarta casilla de la clasificación general con 194 puntos. El gran ganador de esta edición fue el británico Oliver Bearman (356 pts.).

Con algunos altibajos en el transcurso de la temporada, Sebastián, hijo de Juan Pablo Montoya, tuvo una mejoría notable en comparación con el año anterior, que fue su primero en este torneo, tras dar el paso desde los karts a los monoplazas. En la versión 2020 terminó 11º, con 81 unidades, sin haber podido alcanzar un podio. Ya para la actual campaña, visitó los tres primeros puestos en varias carreras y no se bajó del top cinco en el escalafón de pilotos.

Este último fin de semana de competencias inició con buenas sensaciones para el corredor de 16 años, pues en las dos rondas de clasificación, que se desarrollaron el viernes, terminó quinto y tercero respectivamente. Una vez más la velocidad estaba del lado del colombiano, quien compite para el equipo Prema Powerteam, pensando en alcanzar los puestos de privilegio.

PRIMERAS DOS CARRERAS:

Para el primer heat -o válida- recibió una penalización en la parrilla de salida debido a un cambio de motor, por lo que debió salir desde el puesto 17; sin embargo, completó un pilotaje de alto calibre para remontar hasta la quinta ubicación. Misma situación ocurrió con su compañero de escuadra, el ruso Kirill Smal, quien también logró filtrarse por un segundo grupo de competencia para remontar 16 posiciones: terminó sexto.

Para la segunda válida las condiciones climatológicas lo favorecieron y luchó durante los más de 30 minutos de carrera en la parte de arriba. Como sucedió en gran parte del campeonato, el hombre a vencer fue Bearman, pero no pudo darle caza. Terminó a menos de un segundo (+0.995″), y conquistó su noveno podio de la temporada (cinco veces terminó segundo, y en cuatro ocasiones, tercero).

“En la segunda carrera, en lluvia nos fue bastante bien. Largamos de la tercera posición y nos fuimos a pelear por el primer lugar. Ahí estuve, entre primero y tercero, pero cometí un error, me fui ancho y bueno, finalicé en la segunda posición. Creo que nos faltó un poquito, pero estoy bastante contento con nuestro día”, fueron las palabras que recogió la escudería Telmex-Telcel-Claro, a la que representa.

Sebastián Montoya en el podio de la segunda válida. Circuito de Monza (Italia). Foto: Telmex-Telcel-Claro

ÚLTIMA CARRERA:

De cara a la ronda final de la competición, el objetivo era poder meterse en el tercer puesto de los clasificatorios finales, no obstante, se le escapó por apenas seis unidades respecto a Smal. Para esta partió octavo y, cuando se encontraba sexto, se equivocó en un movimiento para mantener el calor en sus neumáticos detrás del coche de seguridad, razón por la que se debió retirar.

En declaraciones posteriores, Montoya no escondió su desazón por como se dieron las condiciones al cierre del año. “Terminamos el último día de carreras de esta temporada, largamos octavos en pista bien complicada y, sí, fue una buena carrera hasta el momento del safety car. Había remontado a sexto y ahí tenía el tercer lugar del campeonato, pero las temperaturas de las llantas me complicaron y me estrellé”.

“No era como quería terminar la temporada, que ha sido con mucha mala suerte, pero todo lo que he aprendido ha sido espectacular. Gracias a todos mis patrocinadores, al equipo y todos ustedes por este gran apoyo”, concluyó el colombiano. Recordemos que en esta versión de la Fórmula 4 italiana, Sebastián se debió retirar cinco veces.

Su actuación más destacada tuvo lugar en la tercera fecha, disputada a finales de junio en el circuito de Vallelunga (Italia). Allí culminó segundo en el primer y tercer heat, mientras que en la segunda válida tuvo que abandonar la competencia.

En este 2021, Sebastián Montoya completó su segunda temporada en el Campeonato italiano de Fórmula 4. Foto: cortesía Fedeautos

ASÍ FINALIZÓ EL CAMPEONATO DE F4 2021:

1. Oliver Bearman (GBR) - 356 puntos

2. Tim Tramnitz (ALE) - 232

3. Kirill Smal (RUS) - 200

4. Sebastián Montoya (COL) - 194

5. Leonardo Fornaroli (ITA) - 181

6. Joshua Dürksen (PAR) - 171

7. Joshua Dufek (AUT) - 144

8. Nikita Bedrin (RUS) - 103

9. Conrad Laursen (DEN) - 60

10. Andrea Kimi Antonelli (ITA) - 54

24. Nicolás Baptiste (COL) - 14

