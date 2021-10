“Agradezco que hoy tengo tiempo para mí”: Sandra Guzmán reveló los difíciles momentos que vivió por la pandemia

Sandra Guzmán. Foto: Instagram @Fotosandraguzmantv

Para Sandra Guzmán, ser actor significa meterse en la piel del personaje y medírsele a lo que este traiga, asumiendo retos y pensar que lo que se hace, no sólamente se trata de convertirse en protagonistas o grandes estrellas o villanos, también vienen detrás el aumento de una talla, cambiar el look como el color de pelo o su largo e incluso, el temperamento también debe cambiar.

Recordada por su participación en la telenovela ‘Amar y vivir’ y haciendo papeles pequeños en capítulos como ‘Tu voz estéreo’. En entrevista para ‘La Red’, la actriz reveló los difíciles momentos que vivió por cuenta de la pandemia con el cierre de ‘Cabaret’ ese proyecto en el que invirtió lo trabajado en los últimos 10 años de carrera actoral y cómo la afectó psicológicamente el covid-19.

“He vivido experiencias que me han sacado callos, llegué a tener accidentes en mi vida muy complejos, estuve en una ocasión en silla de ruedas seis meses, luego sufrí la amputación de un dedo; he tenido pruebas físicas complejas, he tenido que vivir el desamor, me he divorciado ya en tres ocasiones”, mencionó Sandra Guzmán como parte de los difíciles momentos que ha vivido antes de la pandemia.

Además, mencionó que su mente le jugó una mala pasada durante el periodo de aislamiento que vivió el país por cuenta de la pandemia, sintió que se sumergía en un hoyo negro de manera momentánea.

“Era un momento oscuro, de tristeza, pero a la vez de ansiedad por lo nuevo, de miedo y de lo que pasa por tu cabeza que es ‘no fui capaz’, ‘no pude’, ‘no fui lo suficientemente fuerte’, ‘no voy a tener las ganas’, ‘no voy a tener la valentía’, el covid me generó un impacto muy fuerte cuando nos encierran”, aclaró para ‘La Red’.

Uno de los momentos más difíciles, fue al asomarse a la ventana de su apartamento y ver a Bogotá vacía, asimismo, al salir a hacer las compras y regresar a casa y tener que quitarse la ropa inmediatamente para evitar contagiar a los de su casa además del tiempo que se gastaba en limpiar absolutamente todo lo que traía de la calle.

“Yo entré en un estado de pánico con todo lo que nos decían y pensar en la responsabilidad que yo tenía sobre mis hombros con ‘Cabaret’, con mis artistas, mis empleados, con la gente que me rodeaba, ese peso tan grande y las puertas cerradas sin saber cuándo íbamos a volver a abrir me hizo un clic muy grande en la vida porque en ese momento me pregunté ‘¿qué quiero de la vida?, si la vida se me acaba hoy qué hice y cómo me voy a ir del mundo si esto se acaba”, aseveró para el programa de entretenimiento de Caracol.

En medio de esa incertidumbre, la actriz tuvo una conversación con sus hijas sobre el futuro de sus vidas por lo que decidió empacar maletas y viajar a España para radicarse del todo en la madre patria.

“Esto me generó un impacto también porque dejé mi bebé, mi bebé era ‘Cabaret’, le entregué a mi hermano el producto de mis 10 últimos años de esfuerzos y de sueños, así que eso fue muy doloroso para mí porque entregué mi corazón en pedacitos, me dolía cómo si hubiera dejado una parte de mí, esa Sandra de hierro estaba hecha polvo y que no estaba preparada para enfrentar nuevos retos”, puntualizó para ‘La Red’.

Finalmente, decidió acudir a la ayuda de profesionales expertos en estos temas para luchar en contra de sus miedos y poder entender que todo cambio trae cosas positivas, levantarse poco a poco y continuar trabajando por sus sueños.

“Agradezco el cambio porque hoy tengo tiempo para mí, estoy emocionada empezando nuevos proyectos, haciendo miles de cosas que antes no hacía, entreno, estudio, trabajo, cuido a mis hijas y estoy iniciando un nuevo proyecto que está presupuestado para 2022 y es una producción teatral para rotar por España”, concluyó.

