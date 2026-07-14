Westcol reveló que ‘Stream Fighters′ se acaba y no tendrá más ediciones: esta es la razón que sorprendió en redes sociales

La decisión del creador de contenido de cerrar esta etapa tomó por sorpresa a la comunidad digital, que esperaba la continuidad de uno de los shows más vistos de la región - crédito @sara__clips/ TikTok

Stream Fighters es un evento de boxeo amateur entre celebridades y streamers creado y producido por Luis Fernando Villa Álvarez, conocido como Westcol, una de las figuras más influyentes del streaming hispanoamericano.

Desde su primera edición en 2022, la competencia ha transformado el panorama del entretenimiento digital en Colombia y Latinoamérica, combinando la pasión por el deporte con la viralidad de las redes sociales. El espectáculo se desarrolla bajo reglas oficiales de boxeo, con combates de tres rounds de tres minutos, árbitros certificados y la participación de influencers de toda la región.

A lo largo de sus ediciones, Stream Fighters ha alcanzado cifras récord de audiencia, como la acumulada en 2025, donde cerca de cuatro millones de espectadores siguieron el evento en vivo a través de la plataforma Kick. El formato, inspirado en propuestas similares como La velada del año de España, ha creado un espacio donde la rivalidad digital se traslada al ring y se convierte en un fenómeno de masas.

PUBLICIDAD

Westcol reveló que Stream Fighters 5 será la última edición del famoso evento que ha logrado millones de interacciones en redes sociales - crédito @westcol / Instagram

Parte de su éxito reside en la inclusión de creadores de contenido reconocidos, como Yina Calderón, Andrea Valdiri, Karina García, Belosmaki, Karely Ruiz, Shelao, The Nino y ByKing, quienes han protagonizado enfrentamientos que generan conversación y polémica en redes sociales.

Pese al impacto que el evento ha generado en millones de personas en Latinoamérica y parte de Europa, Westcol sorprendió recientemente en un en vivo desde su cuenta de Kick donde habló de la edición 2026 del evento, en donde además adelantó que sería la última.

“Este año va a ser el último Stream Fighters, muchachos, pa’ que sepan, este año ya Stream Fighters acaba, es la última edición, para que lo tengan en cuenta (...) Finaliza un proyecto muy grande”, reveló Westcol.

PUBLICIDAD

“Este año va a ser el último Stream Fighters, muchachos”, declaró Westcol durante una transmisión en vivo en Kick - crédito @Westcol / Instagram

Ante la reacción en el chat en vivo de sus seguidores que le pidieron una explicación por la decisión tan radical, el paisa aseguró que tiene planes más grandes con los que podría hacer eventos con mayor impacto. “Ya hay mucho de lo mismo, y también porque siento que necesitamos hacer otro evento a esa magnitud en otro flow, algo más a la moda (...) Uno no se puede quedar en lo mismo, brother, es mejor retirarse en lo alto, porque es que yo siento que esto ya se está quemando, este tipo de eventos”, explicó.

Ante la expectativa sobre sus próximos proyectos, miles de seguidores de Westcol han comenzado a especular sobre la posibilidad de que el streamer organice un nuevo evento deportivo enfocado en otras disciplinas. Algunos usuarios incluso sugieren que podría tratarse de un torneo de fútbol, aunque, hasta el momento, no existe confirmación y todo permanece en el terreno de las hipótesis. Se espera que sea el propio empresario quien revele detalles concretos sobre los planes futuros de su plataforma.

PUBLICIDAD

El 'streamer' explicó que busca innovar y no repetirse, adelantando que planea nuevos eventos de gran impacto - crédito @westcol / Instagram

“Es hora de que saquen un programa de talentos“, ”Qué sea en Medellín”, “Que sea algo de futbol, eso mueve más”, “yo digo q haga un festival de música flow Estéreo picnic, la W Fest“, ”nos quedamos sin peleadores 😭“, ”Después de las peleas de Karina, Valdiri y Yina… no hay otra figura pública con nivel para arrasar con gente“, son algunas de las reacciones.

Por ahora, no existe una fecha confirmada para Stream Fighters 5, la edición correspondiente a 2026, lo que mantiene en expectativa a fanáticos y creadores de contenido. Se espera que el anuncio oficial se realice en las próximas semanas, dada la creciente demanda y el interés que genera el evento.

PUBLICIDAD

La edición de 2025 dejó momentos memorables, como el récord de casi cuatro millones de espectadores en la transmisión, la pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri, y la participación de figuras internacionales como Karely Ruiz y Shelao.

La edición de 2025 se destacó por peleas icónicas y la presencia de figuras internacionales en el ring - crédito @stream_fighters/ Instagram

Además, el espectáculo contó con presentaciones musicales de artistas como Blessd y Ryan Castro, quienes aportaron dinamismo y atrajeron a una audiencia aún más amplia. Los intensos combates, la producción de alto nivel y la interacción masiva en redes sociales consolidaron a Stream Fighters como uno de los espectáculos digitales más influyentes de la región, a la espera de su próxima entrega.

PUBLICIDAD