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Periodista le envió indirecta a James Rodríguez por foto viral de los jugadores de Argentina montando en bicicleta antes de la semifinal del Mundial 2026: “Otros que no preparan el Tour de Francia”

La eliminación del cuadro “Cafetero” dejó varias críticas hacia los referentes, incluidos el capitán de la Tricolor

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El volante que actualmente se encuentra sin equipo fue fuertemente cuestionado tras ser titular en todos los partidos con la Tricolor-crédito @JulesEDF/X-Documental de James - Manchester City

El 7 de julio de 2026, la selección Colombia quedó por fuera de la Copa del Mundo de la FIFA a manos de Suiza, tras caer por 4-3 en los tiros del punto penal en el BC Place de Vancouver, Canadá.

Tras la eliminación, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo recibió elogios y críticas por su campaña en su séptima participación en Mundiales. Uno de los focos del debate sobre el rendimiento de Colombia fue el papel de James Rodríguez durante el torneo: Néstor Lorenzo lo consideró titular en los cinco partidos de la Tricolor.

El volante James Rodríguez fue cuestionado por su participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá-crédito Paul Childs/REUTERS
El volante James Rodríguez fue cuestionado por su participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá-crédito Paul Childs/REUTERS

En medio de esta situación, la prensa y los hinchas recordaron las palabras de James en el documental James, de Netflix, estrenado el 21 de mayo de 2026, en el que habla de su vida personal y profesional.

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En el capítulo dos de la miniserie, el capitán de la selección Colombia explicó cómo fue su relación con cada uno de los técnicos que lo dirigió: el italiano Carlo Ancelotti, el español Rafa Benítez, el francés Zinedine Zidane y el croata Niko Kovač.

Pero las declaraciones que llamaron la atención surgieron cuando, tras la salida de Carlo Ancelotti, se refirió a la llegada de Niko Kovač: explicó que sus entrenamientos fueron exigentes y cuestionó sus métodos de trabajo, ya que, al terminar las prácticas, sumaba trabajo en bicicleta estática.

Rodríguez cuestionó el método de trabajo del técnico croata y, en la serie, dijo lo siguiente: “En el segundo año vino Kova Cada entrenador tiene sus preferencias y yo no estaba dentro de ellas. “Le gustaba que los jugadores hicieran 30 minutos de bicicleta tras entrenar, yo le decía: ‘¿voy al Tour de Francia o qué?’ Soy jugador de fútbol. No me entraba, me dormía. Le dije ‘no quiero aprender‘”, recordó.

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El periodista Félix de Bedout recordó las polémicas declaraciones de James

El periodista deportivo habló sobre la preparación de la selección argentina para las semifinales de Inglaterra, recordando las palabras que entregó James en su documental de Netflix-crédito @fdbedout/X
El periodista deportivo habló sobre la preparación de la selección argentina para las semifinales de Inglaterra, recordando las palabras que entregó James en su documental de Netflix-crédito @fdbedout/X

A raíz de esta situación, el 13 de julio de 2026, el delantero argentino Lionel Messi publicó una fotografía en su cuenta de Instagram junto a sus compañeros, realizando trabajos en la bicicleta estática, ejercicios que criticó James Rodríguez en su documental.

Allí, el periodista Félix de Bedout aprovechó para recordar las palabras de James Rodríguez, cuestionando el ejercicio, y diciendo en tono irónico lo que hacían los actuales campeones del mundo, previo al juego ante Inglaterra en Atlanta, el 15 de julio de 2026:

“Otros que no se están preparando para el Tour de Francia”, dijo.

Estadísticas de James Rodríguez durante el Mundial de 2026

James Rodríguez fue inicialista en todos los juegos de la selección Colombia durante el Mundial de 2026-crédito Nathan Ray Seebeck/IMAGN IMAGES vía Reuters
James Rodríguez fue inicialista en todos los juegos de la selección Colombia durante el Mundial de 2026-crédito Nathan Ray Seebeck/IMAGN IMAGES vía Reuters

El capitán de la “Tricolor” jugó cinco partidos en 317 minutos y no marcó goles ni asistencias.

A continuación, estos son los detalles de sus números:

  • 17 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: 72 minutos en el Uzbekistán 1-3 Colombia
  • 23 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: 58 minutos en el Colombia 1-0 República Democrática del Congo
  • 27 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: 76 minutos en el Portugal 0-0 Colombia
  • 3 de julio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: 45 minutos en el Colombia 1-0 Ghana
  • 7 de julio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: 66 minutos en el Suiza 0-0 Colombia

James Rodríguez está en el mercado de fichajes: del América de México hasta la Lazio de Italia

El periodista de ESPN México desmintió el interés del club de las "Águilas" por el capitán de la Tricolor-crédito @ismagonzalezmx/X
El periodista de ESPN México desmintió el interés del club de las "Águilas" por el capitán de la Tricolor-crédito @ismagonzalezmx/X

En medio de su condición como jugador libre, el 10 de julio de 2026, el periodista Paco Montes en su cuenta de X explicó que existió un acercamiento pero sin concretar negociaciones por fichar al volante colombiano.

“Después de su participación en el Mundial, el entorno de James Rodríguez ha sido sondeado por el Club América, aún sin negociación pero hay interés por su calidad y el efecto colombiano que se generó en la participación en CDMX de la selección Colombia”, explicó Montes.

El comunicador detalló que hubo acercamiento por el volante colombiano por parte de las "Águilas", pero aún no existe negociación en marcha por él-crédito @PacoMontesLA/X
El comunicador detalló que hubo acercamiento por el volante colombiano por parte de las "Águilas", pero aún no existe negociación en marcha por él-crédito @PacoMontesLA/X

No obstante, el reportero Ismael González detalló que exista interés del cuadro de Ciudad de México por contar con los servicios del jugador “Cafetero”:

“Falso el interés de América por James Rodríguez“, dijeron.

En adición a los rumores que se conoció el 12 de julio de 2026, por parte del periodista Rudy Galetti que el volante estaría en la mira del cuadro de Roma, capital de Italia:

“La Lazio está evaluando a James Rodríguez mientras buscan fortalecer sus opciones ofensivas. El capitán de Colombia, ahora agente libre tras su paso por el Minnesota United, impresionó en la Copa del Mundo y está entre los perfiles que actualmente está monitoreando el club italiano", expresó Galetti.

James Rodríguez estaría en la órbita de Lazio de Italia
De acuerdo con el periodista Rudy Galetti, el mediocampista James Rodríguez estaría en la órbita de Lazio de Italia para la temporada 2026-2027 - crédito @RudyGaletti/X

El concepto de Carlos Antonio Vélez sobre James Rodríguez

El volante estuvo en el ojo de la polémica tras conocerse su estado de salud por parte de la FCF-crédito Jesús Aviles/Infobae
El volante estuvo en el ojo de la polémica tras conocerse su estado de salud por parte de la FCF-crédito Jesús Aviles/Infobae

Aún así, tanto los periódicos italianos como Corrielle dello Sport y La Gazzetta dello Sport, citados por Carlos Antonio Vélez en su edición y concepto de lo ocurrido con James tras sus declaraciones, no existe información concreta que dé al capitán de la Tricolor esté en el radar ni de la Lazio ni de otro equipo de la Serie A de Italia:

“Dicen que la Lazio va detrás de James, pero yo miré la prensa italiana y por ningún lado sale su nombre”, dijo.

Finalmente, en referencia a las declaraciones que entregó James sobre los ejercicios de bicicleta estática, el analista recordó la declaración de James acerca de los entrenamientos en bicicleta que realizó durante su paso por el Bayern Múnich, y la relacionó con una imagen reciente de los futbolistas argentinos ejercitándose en bicicletas elípticas.

“¿Será que estos van a participar en el Tour de Francia? Por eso están entre los cuatro mejores”, expresó Vélez, subrayando la relevancia de cumplir con todos los aspectos de la preparación física.

Por último, Vélez mencionó nuevamente el futuro de James con la selección Colombia y sugirió que, desde su punto de vista, el mediocampista ya habría finalizado su etapa en el equipo nacional.

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