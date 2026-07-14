Piter Albeiro reaccionó a la invitación que le hizo Abelardo de la Espriella a don Luis Felipe, el vendedor informal vetado por votar por él: “Gracias, presidente”

Piter Albeiro y su reacción al ver la invitación de Abelardo de la Espriella a vendedor de panela - crédito @piteralbeiro / Instagram

La historia de don Luis Felipe Yagüe, un vendedor de panela de Florencia, Caquetá, que perdió clientes por apoyar la candidatura de Abelardo de la Espriella, derivó en una invitación directa del presidente electo a su ceremonia de posesión, con todos los gastos cubiertos por el equipo de campaña.

De la Espriella anunció la decisión el domingo 12 de julio de 2026 a través de un pronunciamiento público. El mandatario electo confirmó que su equipo ya trabaja en la coordinación del viaje y la asistencia al evento, y que el comerciante no tendrá que asumir ningún costo.

“Don Luis Felipe, lo espero en la posesión. Lo quiero ver ahí y abrazarlo”, declaró De la Espriella al referirse al caso del vendedor, que se había vuelto viral en redes sociales tras conocerse que una persona dejó de comprarle panela como represalia política por su respaldo a la candidatura.

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Durante su tercera alocución como presidente electo, Abelardo de la Espriella anunció la invitación al vendedor de Florencia y el apoyo a un programa para pequeños comerciantes rurales. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El presidente electo también vinculó el episodio con una propuesta de política pública. Según explicó, el caso de Yagüe servirá como punto de partida para un programa de apoyo a pequeños productores y comerciantes de panela y otros sectores agrícolas, orientado a quienes generan empleo y sostienen sus comunidades.

“Vamos a demostrarles a todos los colombianos que es con trabajo y con productividad como se consigue la patria milagro”, afirmó, al detallar los planes que espera ejecutar una vez asuma el cargo.

La reacción de Piter Albeiro

El humorista Piter Albeiro, seguidor declarado de De la Espriella y a quien respaldó en repetidas ocasiones en la campaña presidencial, se sumó a la conversación desde su cuenta oficial de X. Para él, la invitación representó una reparación ante el trato que recibió el comerciante.

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Piter Albeiro agradeció el gesto de Abelardo de la Espriella al invitar a vendedor de panela a su posesión presidencial - crédito @PITERALBEIRO/X

“No fue difícil convencerlo. El presidente va a apoyar a todos los trabajadores, qué orgullo”, escribió el comediante, cuya publicación amplificó aún más el alcance de una historia que ya acumulaba miles de reacciones en distintas plataformas.

El caso de don Luis Felipe concentra, en un solo relato, el rechazo que puede generar la afinidad política y la respuesta institucional que ese rechazo puede provocar. La posesión presidencial se convertirá, para el vendedor de panela caqueteño, en el desenlace de semanas en las que su nombre circuló por todo el país.

En otra de las publicaciones del comediante, agradeció el respaldo del abogado, pues Piter Albeiro se había pronunciado y aseguró que cubriría los gastos del vendedor informal para que asistiera a la posesión.

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La reacción de Piter Albeiro sobre la invitación a Don Luis Felipe a la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella - crédito @PITERALBEIRO/X

Las reacciones no tardaron en aparecer, por lo que existen comentarios positivos como negativos: “Es un gran gesto, pero todos sabemos que lo está haciendo para mostrarse como el más agradecido”; “Increíble que el profesor quería humillar a Don Luis, pero tuvo el efecto contrario”; “Ojalá que el que se negó a comprarle tenga la misma reacción y que cuando vaya a comprar a tiendas, se nieguen a venderle”, entre otros.

La reacción del comediante al ver el video de Don Luis Felipe

La publicación del comediante y empresario colombiano apareció después de la difusión de un video grabado en Florencia, Caquetá, donde un vendedor ambulante de panela escucha el rechazo de un comprador habitual.

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Según el contexto aportado, el hombre le dice: “No me vuelva a dejar nada. Con mi familia, hemos decidido o he decidido, después de estas elecciones, comprarle directamente a los campesinos”.

Piter Albeiro pidió apoyar al emprendedor de panela en Caquetá que fue rechazado - crédito @PITERALBEIRO/IG

Piter Albeiro retomó ese episodio para fijar postura en su cuenta de X, @PITERALBEIRO, donde escribió: “Yo recuerdo cuando Abelardo decía: ‘Ustedes vendan su panela; nosotros vendemos la nuestra’”. En el mismo mensaje, añadió: “Yo creo que a Don Luis Felipe lo tenemos que apoyar sí o sí” y anunció que cubriría la totalidad de sus gastos para que el vendedor pueda asistir a la toma de posesión presidencial.

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