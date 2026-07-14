Colombia

Isabella Ladera respondió inquietudes de sus seguidoras sobre el parto que tuvo en el agua: “Los bebés no se ahogan”

La venezolana compartió un aspecto inusual de su parto en casa, afirmando que su hijo nació aún dentro de la bolsa amniótica, generando debate entre sus seguidores que preguntaban ingenuos sobre el proceso

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Isabella Ladera y Hugo García
Isabella Ladera compartió con alegría la sesión de fotos que le realizó la revista ¡Hola!, dejando ver su avanzado embarazo. (Revista ¡Hola!)

El nacimiento del primer hijo de Isabella Ladera y Hugo García dejó un dato poco habitual que generó conversación entre quienes siguen a la pareja en redes.

La creadora de contenido, reconocida por compartir aspectos de su vida personal y la relación que sostuvo con Beéle, relató una situación singular que vivió durante el parto, detallando un aspecto que hasta ese momento había mantenido en reserva.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, la modelo venezolana respondió inquietudes sobre su parto en el hogar. Una seguidora le consultó acerca del riesgo de que los recién nacidos se ahoguen en partos acuáticos, ya que la venezolana optó por recibir a su hijo Koa en una tina.

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Isabella Ladera respondió a seguidora sobre una duda del parto bajo el agua - crédito @enlamovidacol/IG

La pregunta fue directa: “¿Los bebés no se ahogan cuando nacen así en el agua? Disculpa mi ignorancia”.

Ante la duda, Isabella acompañó su respuesta con una fotografía y explicó que los recién nacidos se mantienen seguros dentro de la bolsa amniótica al momento de nacer.

De acuerdo con la venezolana: “No, mi amor; los bebés están en una bolsa de agua, de hecho, Koa nació en su bolsa, o sea, yo nunca rompí fuente sino hasta que nació”.

Y es que el nacimiento del bebé se produjo el sábado 11 de julio, fecha en la que ambos padres compartieron imágenes del instante en el que recibieron al niño. Desde la publicación de las primeras fotografías, la pareja ha mostrado fragmentos de sus primeros días junto a su hijo, relatando cómo transcurre esta nueva etapa familiar.

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Isabella Ladera compartió la primera fotografía de su hijo Koa con Hugo García - crédito @isabella.ladera/IG
Isabella Ladera compartió la primera fotografía de su hijo Koa con Hugo García - crédito @isabella.ladera/IG

Isabella Ladera detalló que, en su caso, la fuente permaneció intacta durante todo el proceso, lo que resultó ser un hecho poco frecuente en relatos de partos. Este testimonio abrió un espacio de conversación entre sus seguidores, quienes se interesaron por conocer más sobre esta modalidad de nacimiento y la experiencia personal de la creadora de contenido.

Qué hará Isabella Ladera con su placenta

La decisión de Isabella Ladera de consumir su placenta tras el nacimiento de su hijo ha generado una ola de reacciones entre sus seguidores. La modelo venezolana anunció que optará por ingerir la placenta en forma de pastillas y batidos, práctica conocida como placentofagia, apenas dos días después de haber dado a luz a Koa, su segundo hijo.

Ladera compartió la noticia a través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, poco después del parto, realizado en casa y documentado en sus redes sociales.

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Isabella Ladera confesó que se comerá su placenta - crédito @inforfarandulacolombia/IG

En la misma dinámica de preguntas, una seguidora que también espera un parto natural quiso saber qué tan intensas fueron las contracciones. La respuesta de Ladera apuntó directamente a la actitud mental como herramienta central:

Fueron duras, pero la mentalidad y respiración lo son todo. Yo agradecía a cada una porque una más, en realidad, era una menos y todas me acercaban a mi bebé. También me la pasaba con audífonos con audios de frecuencias e hice muchas afirmaciones. Oré cada segundo, cada hora”, escribió en una segunda respuesta a sus fans.

La creadora de contenido declaró que el proceso de parto fue largo y desafiante, con más de 26 horas de contracciones intensas. “Casi tiro la toalla, pero el amor que me rodea no me lo permitió”, expresó al reflexionar sobre la experiencia.

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La modelo venezolana respondió qué tan fuertes fueron las contracciones de su segundo embarazo - crédito @inforfarandulacolombia/IG

La venezolana relató que enfrentó el dolor apoyándose en técnicas de respiración, audios de frecuencias y afirmaciones positivas. Rechazó tanto la epidural como cualquier intervención médica convencional, y optó por un alumbramiento completamente natural y asistido en el hogar.

La práctica de consumir la placenta ha sido adoptada por otras celebridades en años recientes, aunque carece de respaldo científico.

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