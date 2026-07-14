Esta es la figura de la selección Colombia que estaría en el radar del Santos de Brasil, el equipo donde jugaron Pelé y Neymar

Johan Mojica podría ser el flamante refuerzo del cuadro de São Paulo, y en el cual jugaron históricos como Pelé y Neymar Jr.-crédito Lee Smith/REUTERS

A cuatro juegos de terminar la edición número 23 de la Copa del Mundo, la participación de la selección Colombia sigue dejando noticias y reacciones tras su eliminación a manos de Suiza.

En esta ocasión, uno de los jugadores que tuvo mayor protagonismo por parte del técnico Néstor Lorenzo fue el defensor del Mallorca de España, Johan Mojica.

Tras su actuación con la Tricolor, el defensor estaría en los planes para reforzar al Santos FC de São Paulo, equipo de la Serie A de Brasil, y por donde han pasado figuras como Pelé (tricampeón del mundo y máximo goleador del club), y Neymar, campeón de América con el cuadro brasileño en 2011 ante Peñarol de Uruguay.

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Este fue el momento cuando el periodista brasileño explicó el interés del cuadro "Peixe" en el defensor que juega como lateral izquierdo-crédito @felipee_sil/X

El 12 de julio de 2026, el periodista Felipe Silva, de Espn Brasil, informó que el cuadro paulista estaría analizando fichar al exjugador del Deportivo Cali, y que tuvo una participación importante con la selección Colombia.

Silva reveló también el precio por el cual se podría contemplar el traspaso del fútbol de España hacia Brasil:

“⚠️El Santos contempla fichar a un lateral que jugó el Mundial con Colombia | @ESPNBrasil El nombre de Mojica fue sugerido al club recientemente y se está evaluando si avanzar o no en las negociaciones. El Mallorca pide alrededor de 600.000 euros (3,5 millones de reales)👇🏽“, dijo.

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Por otra parte, el movimiento de Mojica estaría basado en buscar una renovación en la posición del lateral izquierdo para la temporada 2027:

“Actualmente, el club cuenta con Escobar (cuyo contrato fue renovado hasta finales de 2027), Rafael Gonzaga y Vinicius Lira (baja por lesión) para cubrir esa posición“, informó el periodista en la información que entregó a Espn Brasil.

Estadísticas de Johan Mojica durante el Mundial 2026 con la selección Colombia

Johan Mojica fue uno de los jugadores clave para la defensa de la selección Colombia-crédito Simon Fearn/IMAGN IMAGES vía Reuters

El defensor jugó un total de 390 minutos en 5 partidos con los “Cafeteros”, en el cual no anotó ni asistió y recibió la tarjeta amarilla en una ocasión (al minuto 7 en la victoria ante Uzbekistán por 1-3 en Ciudad de México, el 17 de junio de 2026).

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A continuación, estos son los detalles de los partidos y minutos que jugó Mojica con la “Tricolor”:

17 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: 90 minutos en el Uzbekistán 1-3 Colombia

23 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: 90 minutos en el Colombia 1-0 RD Congo

27 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: Suplente en el Colombia 0-0 Portugal, su reemplazo fue Déiver Machado

3 de julio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica - Dieciseisavos de final: 90 minutos en el Colombia 1-0 Ghana

7 de julio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica - Octavos de final: 120 minutos en el Suiza 0-0 Colombia (tras los tiempos reglamentarios y los tiempos extra, la “Tricolor” cayó desde los tiros del punto penal por 4-3)

Este fue el emotivo mensaje que envió Johan Mojica tras la eliminación de Colombia en el Mundial de 2026

El defensor de Mallorca dejó un emotivo mensaje, agradeciendo el apoyo-crédito @johanmojica/Instagram

El 7 de julio de 2026, tras la eliminación de la Copa del Mundo ante Suiza en Vancouver, Mojica dejó su mensaje de agradecimiento a la hinchada “Tricolor”, y destacó que debe existir un momento de unión en los momentos difíciles alrededor de la selección Colombia:

“Bueno Familia. Lo dejamos todo dentro y fuera del terreno de juego por nuestro País 🇨🇴 lastimosamente no se pudo pasar a cuartos de final, pero tenemos que estar Orgullosos de que se entregó el alma en cada partido. MUCHAS GRACIAS COLOMBIA por su amor y apoyo incondicional ❤️Tenemos que estar más unidos que nunca y llenos de amor para lo que se viene. Dios nos bendiga hoy, mañana y siempre!“, expresó.

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