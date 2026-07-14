‘Influencer’ pidió a transeúntes australianos calificar el canelazo y el pan de bono: así les fue

En las calles de Australia, la comida colombiana conquistó nuevos paladares gracias a la iniciativa de Leandro, conocido como leandrovlogss, quien logró que el canelazo y el pandebono se agotaran entre elogios y curiosidad de los locales, mostrando cómo la gastronomía se convierte en un puente entre culturas y un motivo de orgullo para quienes viven lejos de casa - crédito leandrovlogss / TikTok

Los colombianos que viven fuera del país suelen mencionar que extrañan no solo a sus seres queridos, sino también los sabores de la tierra natal. Por eso, el deseo de compartir la gastronomía colombiana en el extranjero se ha convertido en una forma de conexión y orgullo, y esa misión la ha asumido Leandro, conocido como leandrovlogss, quien reside en Australia.

En su video más reciente, Leandro decidió dar a conocer dos de los sabores más representativos de Colombia en las calles australianas: el canelazo y el pandebono. Al iniciar su recorrido, anunció: “Seguimos internacionalizando la comida colombiana y como ustedes lo pidieron para este clima, canelazo y pandebono. Así que vamos a ver qué piensa la gente de esta comida colombiana aquí en Australia”.

PUBLICIDAD

El primer contacto fue con el canelazo. Leandro explicó a los transeúntes: “Esto se llama canelazo”, y, al recibirlo, una de las personas reaccionó con curiosidad: “Ok, es como té”. Tras probarlo, compartió su impresión: “Me gusta” y añadió: “Mucha canela”. Otro de los participantes valoró la bebida para las mañanas frías: “Por la mañanita está bien, así calientito. Para este clima entra perfecto.”

Después fue el turno del pandebono. Leandro pidió sinceridad en la opinión: “Tienes que ser completamente honesta. ¿De verdad?”. Las respuestas no tardaron en llegar: “Oh, Dios. Es perfecto”, exclamó una joven. Otro participante calificó la experiencia de forma entusiasta: “Hermoso. Me gusta. En general un nueve”. La escala siguió subiendo cuando otra voz sentenció: “Ambos, diez”.

PUBLICIDAD

Los comensales internacionales quedaron encantados con la mezcla de platillos colombianos - crédito leandrovlogss / TikTok

El entusiasmo generó humor y complicidad. Leandro preguntó si el pandebono podría gustar en Francia, a lo que recibió como respuesta: “A toda la gente que tenga boca y cuerpo le va a gustar. Es muy bueno.”

Los halagos continuaron: “Gracias a ti, por el mejor regalo del día. Me alegraste el día, hermano.” El propio Leandro celebró el éxito: “El canelazo se agotó, los pandebonos se acabaron y esta gente está completamente enamorada de la comida colombiana.” finalmente, los participantes calificaron la mezcla con 9 y 10 puntos sobre 10.

En los comentarios, los seguidores no tardaron en sugerir nuevos platos. Entre las recomendaciones destacaron: “Agua panela con queso doble crema, uufff”, “Sopa de cuchuco con espinazo”, “Chontaduro con miel…maxato”, y propuestas como: “Dales a probar nuestro cereal del interior: el peto con leche”.

PUBLICIDAD

La nostalgia por la comida se mezcló con agradecimientos: “Gracias por dejar en alto nuestro país.” Así, la comunidad colombiana en el exterior encontró en estos gestos un motivo de orgullo y pertenencia.