Falcao les devuelve los elogios a sus compañeros del Rayo Vallecano: "Estoy en un club con jugadores de mucha calidad"

Luego de recibir el premio como el mejor jugador del Rayo Vallecano en el mes de septiembre, Radamel Falcao dio algunas declaraciones donde se refería por primera vez a sus compañeros de equipo y lo fácil que le fue adaptarse al fútbol español, tras su paso por el Galatasaray de Turquía.

El ‘Tigre’, que firma uno de los mejores arranques para un delantero en la Liga de España con cuatro goles en seis partidos, se mostró agradecido por la acogida del grupo de jugadores y el cuerpo técnico quienes le han facilitado el trabajo:

“Primero agradecerles por el cariño. Desde el primer momento que llegué al club me han hecho sentir muy bien y espero seguir dándoles alegrías en el campo y ayudando al equipo para obtener los objetivos que tenemos. Tanto el cuerpo técnico como mis compañeros me han ayudado muchísimo para poder adaptarme bien y que pueda realizar todo lo que puedo hacer como delantero; conozco la liga y creo eso también me lo ha facilitado”.

Tras la llegada de Falcao a Vallecas, hinchas, jugadores y hasta el mismo entrenador Andoni Iraola no han dudado en expresar su admiración por el colombiano. Estas palabras llenan de orgullo y motivación a Radamel y en medio de la entrevista devolvió los elogios:

“Creo que ha sido muy bueno, desde el primer momento vi la calidad que había en la plantilla, las ganas, el hambre y me parece que ese es el camino que debemos seguir, esforzándonos y dejando todas las fuerzas en el campo para conseguir lo que queremos y darle alegría a la gente”.

Por último, el histórico partido ante el FC Barcelona, en el que el marcó el único gol, que significó el triunfo, sigue teniendo repercusiones y fue analizado ahora por su mismo protagonista, “ Significa muchísimo, yo nunca había tenido la oportunidad de hacerlo, y gracias a dios se nos dio. Lo disfrutamos muchísimo (…) creo que también es mérito de todo el Rayo ”

Falcao se ha encargado de romper e imponer diversos récords con el Rayo Vallecano, pero uno de los más dicientes es su promedio de gol, que de nuevo lo ubica entre los grandes Killers del Viejo Continente, como años atrás. El portal de estadísticas BeSoccer demuestra que el ‘3′ del Rayo anota cada 62,3 minutos, solo superado en Europa por la joven promesa noruega Erling Haaland, del Borussia Dortmund, pues esta temporada ha roto la red cada 60 minutos. En seis partidos, el cafetero acumula cuatro dianas.

En el top 10 de la plataforma en mención, ‘Rada’ también está mejor ubicado que Roberto Firmino (73 minutos), Robert Lewandowski (73,1 minutos) y Mohamed Salah (81 minutos).

El próximo partido del Rayo Vallecano será el lunes 1 de noviembre, enfrentando al Celta de Vigo, donde milita el zaguero cafetero Jeison Murillo. Luego de ello, la escuadra de Vallecas se medirá con otro gigante, el Real Madrid; el juego está programado el 6 de noviembre, en el Estadio Santiago Bernabéu.

Falcao, cerca de ser el máximo goleador colombiano de la historia

Radamel suma 299 dianas a nivel de clubes —todos en el exterior—, por lo que la expectativa está en cuándo llegará a los 300. Tal cifra es la que registra el estadígrafo Álvaro Hincapié.

Con 187 anotaciones, Falcao es también el colombiano con más goles en Europa, seguido, de lejos, por Carlos Bacca (121) y Duván Zapata (102), además de Luis Fernando Muriel y Hugo Rodallega, ambos con 98 goles.

A los 299 goles hay que añadirle los 35 que suma con la selección absoluta de Colombia, hecho que lo tiene como el máximo artillero del combinado tricolor en toda su historia.

Al sumar 333 goles, el Tigre está a solo 15 de batir el récor de Víctor Hugo Aristizábal, el colombiano que más tantos registra al día de hoy (a nivel de clubes y de selección).

