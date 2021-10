Juan Carlos Osorio gana la primera de cuatro ‘finales’ para avanzar hacia cuadrangulares

En imagen, el técnico del América de Cali. Juan Carlos Osorio. Foto: Colprensa

El pasado 26 de octubre, Juan Carlos Osorio pidió a la dirigencia del América de Cali enrutar a sus dirigidos hacia los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2021 pese a haber sido blanco de críticas de la hinchada la última semana. Y este jueves, dos días después, ganó la primera de cuatro ‘finales’ ante un rival de peso, el Deportes Tolima.

En el Estadio Manuel Murillo Toro, con un tanto del delantero Gustavo Torres, el conjunto escarlata venció por la mínima diferencia y, aunque todavía está fuera de los ocho mejores del torneo, es poca la distancia que lo separan de ellos. Concluida la fecha 16 de la liga, el octavo es Deportivo Cali, con 24 puntos, solo dos más que América, décimo.

Vale recordar que, el timonel risaraldense está suspendido tres fechas por los hechos obscenos contra la hinchada de Independiente Santa Fe en el partido de vuelta de la final de la Superliga, razón por la cual quien estuvo acompañando en el club desde el banquillo a los jugadores fue su asistente técnico Pompilio Páez Pinto. Osorio, además, fue multado con $757.105.

La felicidad de la victoria también radica en que hace cuatro fechas los Diablos Rojos no ganaban en la liga. En 24 partidos acumula 6 victorias, 7 empates y 11 derrotas. En total ha sumado 25 puntos, de 72 posibles.

Tras la victoria sobre Tolima, América se medirá en el Pascual Guerrero con Alianza Petrolera (31 de octubre), rival directo en la lucha por un cupo, ya que ganó en su partido más reciente (3-0 Vs. Independiente Medellín), y llegó a la línea de los 25 puntos. Posteriormente llegarían, sobre el papel, dos duelos en los que los Diablos Rojos podrían obtener resultados positivos: La Equidad (visitante), el 6 de noviembre, Deportivo Pasto (local) el 14 del mismo mes y el Deportivo Pereira (visitante), el 21. Esto porque, actualmente, ambas escuadras están por debajo en la tabla de posiciones.

TULIO GÓMEZ, SOBRE LA CONTINUIDAD DE OSORIO

Acerca de la continuidad de Juan Carlos Osorio en el América de Cali, el máximo accionista del club, Tulio Gómez conversó con el diario El País, de Cali. El dirigente explicó que Osorio sostiene que es capaz redireccionar al equipo, de tal modo que empiecen sumar de a tres puntos con regularidad, como se esperaba desde que asumió el cargo como DT, dada su experiencia incluso a nivel de selecciones.

“Él considera que tiene el conocimiento para revertir los resultados, enderezar el camino y meterse entre los ocho”, comentó el dirigente.

En caso de que Osorio no clasifique al conjunto escarlata a la fase final del certamen, dirá adiós a la indemnización. “Las partes acordaron que, si el objetivo de clasificar a los cuadrangulares no se cumple, se rescindirá, de mutuo acuerdo, el contrato que actualmente mantiene el cuerpo técnico con nuestra institución, sin el pago de alguna contraprestación económica para las partes”, se lee en el comunicado de prensa de la escuadra vallecaucana dada a conocer el pasada martes.

Si América de Cali no pasa a cuadrangulares representaría un fracaso. no solo por la imposibilidad de disputar el título del fútbol colombiano, sino de pelear títulos continentales. “El equipo no aguanta procesos sin clasificar a los torneos más importantes. Siempre debe estar en los primeros lugares en Colombia para buscar otros objetivos internacionales, como la Libertadores”, comentó.

