El Festival Los Insaciables llegó a Bogotá con entrada libre: la salchipapa de siete pisos será la atracción principal y habrá platos desde $15.000

Bogotá se prepara para recibir uno de los eventos gastronómicos más esperados del año, la novena edición del Festival Los Insaciables: Hinchas del Sabor, donde la protagonista será la salchipapa más gigante de Latinoamérica.
El festival, que se llevará a cabo del 13 al 15 de junio en la Plaza del Jubileo de Compensar avenida 68, promete reunir a miles de amantes de la comida de barrio y a quienes buscan compartir con familia y amigos alrededor de platos abundantes y llenos de sabor.
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La gran atracción será una monumental salchipapa de siete pisos, repleta de papas, salchichas, salsas, queso, tocineta y todos los ingredientes que hacen de este plato un ícono de la comida rápida colombiana. Diseñada para compartir entre cientos de personas, esta salchipapa será el símbolo del evento y una experiencia única para los asistentes, que podrán ver, fotografiar y degustar una de las preparaciones callejeras más populares del país en su versión más colosal.
Participantes y oferta gastronómica
El festival reunirá a 25 restaurantes de Bogotá y otras regiones, cada uno con propuestas originales de salchipapas, picadas, hamburguesas, perros calientes, lechona, carnes al barril, chicharrones, sopas, postres y una variedad de platos típicos colombianos.
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Los asistentes podrán disfrutar desde la salchipapa clásica —papas a la francesa, salchicha frita, queso rallado, huevo frito, tocineta, lechuga y salsas— hasta versiones mixtas con pollo, carne, maicitos, papa criolla y salsas especiales como la de piña o de ajo.
La oferta será una oportunidad para descubrir estilos regionales como la salchipapa costeña, famosa por su tamaño y mezcla de embutidos, pollo desmechado y queso costeño, y la salchicriolla, basada en papa criolla frita y sabores tradicionales. También habrá versiones desgranadas con maíz dulce y queso fundido, pensadas para todos los gustos y apetitos.
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Las hamburguesas colombianas, reconocidas por su tamaño y la variedad de ingredientes, incluirán opciones callejeras “todoterreno”, regionales como la paisa, santandereana o costeña, y propuestas gourmet con carnes premium y quesos locales. No faltarán los perros calientes en versiones clásicas, suizas, hawaianas, desmechadas y la versión “con todo”, cargados de papas ripio, salsas y queso.
Esta diversidad gastronómica se complementa con otros platos insignia de la cocina colombiana, que año tras año conquistan corazones y paladares gracias a su creatividad, abundancia y sabor inconfundible.
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Precios y acceso
La entrada al festival es libre, lo que facilita que familias, grupos de amigos y aficionados a la comida callejera disfruten de la experiencia sin costo de ingreso. Los platos estarán disponibles en diferentes formatos: combos individuales, para dos personas y familiares, con precios que comienzan desde $15.000. El rango de precios permite que los visitantes encuentren opciones asequibles, con porciones generosas y la calidad que distingue a Los Insaciables: platos “buenos, bonitos y bien servidos” que invitan a repetir.
La organización ha priorizado la variedad y el acceso para todos los públicos, garantizando alternativas para quienes prefieren porciones pequeñas, quienes buscan compartir y quienes desean probar varias recetas en un solo recorrido gastronómico.
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El festival no solo se centrará en la comida. Habrá música en vivo, juegos inspirados en el fútbol y actividades para toda la familia. Uno de los atractivos será la cambiatón gigante de monitas, ideal para quienes aún buscan completar su álbum de láminas coleccionables y quieren intercambiar con otros asistentes. Las actividades complementan la jornada y refuerzan el espíritu de encuentro y celebración que caracteriza a Los Insaciables.
La meta de los organizadores es que el festival sea un espacio de integración, donde la comida de barrio se convierta en excusa para crear recuerdos, fortalecer lazos y rendir homenaje a esas recetas y sabores que han acompañado a generaciones de bogotanos y colombianos.
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