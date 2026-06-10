Colombia

El Festival Los Insaciables llegó a Bogotá con entrada libre: la salchipapa de siete pisos será la atracción principal y habrá platos desde $15.000

La novena edición del encuentro gastronómico se realizará del 13 al 15 de junio. Los asistentes podrán probar una alta diversidad de picadas, hamburguesas, perros calientes, lechona, carnes al barril, chicharrones, sopas y postres

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La salchipapa más gigante de Latinoamérica será la gran atracción del Festival Los Insaciables con una preparación de siete pisos para compartir - crédito Festival Los Insaciables
La salchipapa más gigante de Latinoamérica será la gran atracción del Festival Los Insaciables con una preparación de siete pisos para compartir - crédito Festival Los Insaciables

Bogotá se prepara para recibir uno de los eventos gastronómicos más esperados del año, la novena edición del Festival Los Insaciables: Hinchas del Sabor, donde la protagonista será la salchipapa más gigante de Latinoamérica.

El festival, que se llevará a cabo del 13 al 15 de junio en la Plaza del Jubileo de Compensar avenida 68, promete reunir a miles de amantes de la comida de barrio y a quienes buscan compartir con familia y amigos alrededor de platos abundantes y llenos de sabor.

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La gran atracción será una monumental salchipapa de siete pisos, repleta de papas, salchichas, salsas, queso, tocineta y todos los ingredientes que hacen de este plato un ícono de la comida rápida colombiana. Diseñada para compartir entre cientos de personas, esta salchipapa será el símbolo del evento y una experiencia única para los asistentes, que podrán ver, fotografiar y degustar una de las preparaciones callejeras más populares del país en su versión más colosal.

El festival reunirá a 25 restaurantes de Bogotá y otras regiones con salchipapas, picadas, hamburguesas, perros calientes, lechona, carnes al barril, chicharrones, sopas y postres - crédito Festival Los Insaciables
El festival reunirá a 25 restaurantes de Bogotá y otras regiones con salchipapas, picadas, hamburguesas, perros calientes, lechona, carnes al barril, chicharrones, sopas y postres - crédito Festival Los Insaciables

Participantes y oferta gastronómica

El festival reunirá a 25 restaurantes de Bogotá y otras regiones, cada uno con propuestas originales de salchipapas, picadas, hamburguesas, perros calientes, lechona, carnes al barril, chicharrones, sopas, postres y una variedad de platos típicos colombianos.

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Los asistentes podrán disfrutar desde la salchipapa clásica —papas a la francesa, salchicha frita, queso rallado, huevo frito, tocineta, lechuga y salsas— hasta versiones mixtas con pollo, carne, maicitos, papa criolla y salsas especiales como la de piña o de ajo.

La oferta será una oportunidad para descubrir estilos regionales como la salchipapa costeña, famosa por su tamaño y mezcla de embutidos, pollo desmechado y queso costeño, y la salchicriolla, basada en papa criolla frita y sabores tradicionales. También habrá versiones desgranadas con maíz dulce y queso fundido, pensadas para todos los gustos y apetitos.

Las hamburguesas colombianas, reconocidas por su tamaño y la variedad de ingredientes, incluirán opciones callejeras “todoterreno”, regionales como la paisa, santandereana o costeña, y propuestas gourmet con carnes premium y quesos locales. No faltarán los perros calientes en versiones clásicas, suizas, hawaianas, desmechadas y la versión “con todo”, cargados de papas ripio, salsas y queso.

Bogotá recibirá del 13 al 15 de junio la novena edición del Festival Los Insaciables: Hinchas del Sabor en la Plaza del Jubileo de Compensar avenida 68 - crédito Festival Los Insaciables
Bogotá recibirá del 13 al 15 de junio la novena edición del Festival Los Insaciables: Hinchas del Sabor en la Plaza del Jubileo de Compensar avenida 68 - crédito Festival Los Insaciables

Esta diversidad gastronómica se complementa con otros platos insignia de la cocina colombiana, que año tras año conquistan corazones y paladares gracias a su creatividad, abundancia y sabor inconfundible.

Precios y acceso

La entrada al festival es libre, lo que facilita que familias, grupos de amigos y aficionados a la comida callejera disfruten de la experiencia sin costo de ingreso. Los platos estarán disponibles en diferentes formatos: combos individuales, para dos personas y familiares, con precios que comienzan desde $15.000. El rango de precios permite que los visitantes encuentren opciones asequibles, con porciones generosas y la calidad que distingue a Los Insaciables: platos “buenos, bonitos y bien servidos” que invitan a repetir.

La organización ha priorizado la variedad y el acceso para todos los públicos, garantizando alternativas para quienes prefieren porciones pequeñas, quienes buscan compartir y quienes desean probar varias recetas en un solo recorrido gastronómico.

El festival no solo se centrará en la comida. Habrá música en vivo, juegos inspirados en el fútbol y actividades para toda la familia. Uno de los atractivos será la cambiatón gigante de monitas, ideal para quienes aún buscan completar su álbum de láminas coleccionables y quieren intercambiar con otros asistentes. Las actividades complementan la jornada y refuerzan el espíritu de encuentro y celebración que caracteriza a Los Insaciables.

Las hamburguesas colombianas y los perros calientes tendrán opciones callejeras, regionales y gourmet dentro de la propuesta del festival gastronómico en Bogotá - crédito Festival Los Insaciables
Las hamburguesas colombianas y los perros calientes tendrán opciones callejeras, regionales y gourmet dentro de la propuesta del festival gastronómico en Bogotá - crédito Festival Los Insaciables

La meta de los organizadores es que el festival sea un espacio de integración, donde la comida de barrio se convierta en excusa para crear recuerdos, fortalecer lazos y rendir homenaje a esas recetas y sabores que han acompañado a generaciones de bogotanos y colombianos.

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