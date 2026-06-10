Colombia

Registrador Hernán Penagos despejó dudas sobre qué pasará con el tarjetón de la segunda vuelta, tras el fallo contra Abelardo de la Espriella

El pronunciamiento se conoció en medio de la controversia por la orden judicial del Tribunal Superior de Bogotá, que obligó al candidato, a su fórmula vicepresidencial y al movimiento Defensores de la Patria, a retirar en 24 horas toda publicidad que incluya emblemas nacionales

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En el exterior, cerca de 3.700 mesas en 67 países y 116 consulados aseguran la participación de colombianos fuera del país en la jornada electoral - crédito @Registraduria/X
Hernán Penagos, registrador nacional, indicó que el proceso de cara a la segunda vuelta avanza sin contratiempos - crédito @Registraduria/X

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, descartó el miércoles 10 de junio de 2026 cualquier cambio en el tarjetón electoral de la segunda vuelta presidencial, pese al fallo del Tribunal Superior de Bogotá contra Abelardo de la Espriella, en el que se le prohibió el uso de las frases ‘Firmes por la Patria’ y ‘Defensores de la Patria’, y los colores de la bandera de Colombia.

El jefe del ente rector de los comicios que se celebrarán en el país el 21 de junio, pero que empezarán una semana antes en los consulados en el exterior, afirmó que la decisión ya no es viable, justamente, porque el material está impreso, distribuido en el exterior y en proceso de reparto en el territorio nacional. Con ello desestimó cualquier modificación que se pretendiera hacer al sufragio.

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“No, de ninguna manera, no se va a llevar a cabo ningún cambio en la tarjeta electoral”, dijo Penagos, al remarcar que no habrá modificaciones ni en el material enviado al exterior ni en el que se distribuye en el país. Y recordó que los colombianos en el exterior podrán sufragar desde el lunes 15 de junio, aunque por diferencia horaria el proceso arrancará el domingo 14 en Australia, Tailandia e India.

El tarjetón de la segunda vuelta presidencial incluye a los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, quienes disputarán la Presidencia de Colombia tras los resultados del 31 de mayo - crédito Registraduría Nacional
El tarjetón de la segunda vuelta presidencial incluye a los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, que disputarán la Presidencia de Colombia tras los resultados del 31 de mayo - crédito Registraduría Nacional

La respuesta del registrador llegó después de que el tribunal capitalino ordenó al candidato presidencial retirar propaganda política y suspender el uso de símbolos patrios e institucionales, en respuesta a una acción de tutela. La medida judicial abrió dudas sobre un posible efecto sobre la tarjeta electoral de la segunda vuelta, pese a los contratiempos logísticos que de antemano se conocían.

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El fallo contra De la Espriella no altera la logística de votación, según el registrador Penagos

En consecuencia, Penagos sostuvo que el proceso seguirá sin alteraciones en la papeleta que recibirán los votantes. “Las tarjetas electorales ya están todas distribuidas en el exterior y sea esta la oportunidad para invitar a la ciudadanía que vive fuera de Colombia para que salga a votar desde el día lunes y no se agolpen el día último”, expresó el registrador frente al tarjetón electoral.

Con esto, el titular del organismo precisó que la recomendación busca evitar demoras en la jornada final, como sucedió en la primera vuelta, celebrada el 31 de mayo. Según explicó, en algunos puntos del exterior el trámite puede tardar más tiempo si los votantes esperan hasta el último día, como en Estados Unidos y España, dos de los países en los que hay mayor presencia de connacionales.

En desarrollo...

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