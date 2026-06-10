Colombia

Nueva investigación contra Petro en la Comisión de Acusaciones: Gloria Arizabaleta le abrió proceso por la compra de aviones Gripen

Dentro de las actuaciones decretadas se encuentra la práctica de pruebas, solicitudes de información a distintos organismos y la citación bajo juramento del ministro de Defensa, Pedro Sánchez

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El Gobierno de Gustavo Petro enfrenta fuertes críticas por la adquisición de 17 aviones Gripen. Aunque en principio se presentaron como la opción más económica, el precio final generó desconcierto - crédito Andrea Petro/Presidencia - Shutterstock
La denuncia señala presuntas irregularidades en el proceso de adquisición de 17 aviones de combate y menciona posibles conductas contempladas en varios artículos del Código Penal - crédito Andrea Petro/Presidencia

La representante investigadora Gloria Elena Arizabaleta Corral avocó conocimiento de un nuevo expediente contra el presidente Gustavo Petro, esta vez relacionado con la adquisición de aviones de combate Gripen para la Fuerza Aeroespacial Colombiana. La actuación se originó a partir de una denuncia presentada por el ciudadano Pablo Bustos Sánchez ante la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

De acuerdo con el Auto de Sustanciación No. 01, correspondiente al expediente 7187, Arizabaleta ordenó la apertura de una investigación previa en materia penal y dispuso la práctica de diversas diligencias para establecer los hechos denunciados. La actuación fue asignada a su despacho mediante la Resolución No. 481 del 3 de diciembre de 2025, expedida por la presidencia de la Comisión de Acusación.

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Denuncia por presuntos delitos relacionados con la compra de aeronaves

Según el documento, la denuncia fue formulada contra el presidente Gustavo Francisco Petro Urrego por presuntas conductas tipificadas en varios artículos del Código Penal. Entre ellas figuran interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, utilización indebida de información privilegiada, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.

El auto señala que los hechos denunciados están relacionados con la “compra de 17 aviones” de combate anunciada por el Gobierno nacional. La investigación busca determinar si existen elementos que permitan establecer la ocurrencia de las conductas señaladas por el denunciante.

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Como parte de las decisiones adoptadas, la representante investigadora resolvió “AVOCAR conocimiento de las presentes diligencias de carácter penal” y “ORDENAR la apertura de investigación previa en materia penal”, según quedó consignado en la providencia.

Asimismo, el despacho dispuso la ruptura procesal en materia disciplinaria y fiscal, con el fin de que esas actuaciones sean repartidas bajo nuevos radicados y continúen de manera independiente a la investigación penal.

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