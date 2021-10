Delincuentes que reincidan no podrán ser puestos en libertad

Imagen de referencia. Roban una camioneta con un niño adentro, en la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá. Foto: 123RF.com

El senador Rodrigo Lara de Cambio Radical radicó un proyecto de ley que evitaría que reincidentes en delitos queden en libertad. Según el congresista, con este se busca combatir la impunidad contra este tipo de casos.

Exactamente aplicaría para el delito de hurto y la persona debe haber sido capturada en flagrancia más de dos ocasiones usando arma blanca o de fuego. Solo con estas características, los fiscales podrían pedir una medida de aseguramiento intramural a los jueces. “Con esta ley los colombianos pueden tener la seguridad de que los delincuentes peligrosos capturados con armas no podrán ser liberados, ni podrán seguir delinquiendo en las calles”, aseguró en Caracol Radio.

El proyecto crearía el concepto de recurrencia descrito así. “se considera recurrente todo aquel que cometa, de manera reiterada, comportamientos contrarios a la convivencia previstos el Código de Policía Ley 1801 de 2016, en los dos años anteriores a la comisión de la infracción”, explicó el senador.

En estos casos no importaría si la persona no tiene antecedentes con ese delito, por lo que se podría aplicar a muchas personas que usualmente aparecen en redes sociales como capturadas y que después se conoce de su liberación.

“Es desconcertante para muchos colombianos ver como a los delincuentes los capturan hasta siete veces y los jueces están en la obligación de liberarlos debido a las normas. Y lo hacen porque muchas de las personas que son capturadas en flagrancia varias veces no tienen antecedentes, es decir, no han sido condenados previamente y por eso los tienen que soltar así los hayan capturado muchas veces”, aseguró Lara.

El senador celebró hace unos días que el Congreso de la República de Colombia rechazara las objeciones presidenciales que presentó el primer mandatario Iván Duque que buscaban archivar la ley que permite penas restaurativas para mujeres que hayan cometido delitos con penas menores a ocho años.

Días antes la Cámara de Representantes había votado de la misma forma y este martes el Senado también rechazó las objeciones del presidente. “Acabamos de derrotar al Gobierno Nacional en el Senado de la República rechazando las objeciones que hizo el presidente contra el proyecto de ley que busca una sanción alternativa, de trabajo, de utilidad pública para las mujeres pobres cabeza de hogar que cometen delitos absolutamente menores, sin violencia y por primera vez”, celebró Rodrigo Lara, autor de la ley.

“Muy importante y es un gusto haber hecho equipo para sacar adelante este proyecto de ley, el siguiente paso será la Corte Constitucional, es la que tiene que dirimir porque como el Gobierno nacional nos objetó, el Congreso dijo ‘no señores, no hay inconstitucionalidad’, sigue la Corte y ojalá nos dé la razón”, señaló la representante Juanita Goebertus.

Basicamene el proyecto hace que las madres cabeza de hogar paguen sus condenas con servicio social no con prisión para así estar al lado de sus hijos, pero solo si no tienen antecedentes penales en los cinco años anteriores a la condena y esta no debe ser mayor a ocho años, además que no sea un riesgo para sus hijos o para un entorno cercano.

El proyecto fue aprobado en último debate el pasado mes de junio y Rodrigo Lara explicó que del porcentaje de mujeres que son madre cabeza de familia, el 54 por ciento son cuidadoras principales de sus hijos.

El 32 por ciento de estas mujeres manifestaron que sus hijos pasaron a vivir a otro hogar mientras estaban en la cárcel, el 79 por ciento sostuvo que estos desmejoraron su rendimiento académico mientras pagaban la pena, entre el 18 y 38 por ciento abandonaron sus estudios para trabajar o cuidar a sus hermanos y entre el 10 y 26 por ciento comenzaron a consumir alcohol y drogas.

