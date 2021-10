Amanda Dudamel, hija del DT del Deportivo Cali, se coronó como nueva Miss Venezuela

Miss Venezuela Amanda Dudamel, hija de Rafael Dudamel. Foto: captura Venevisión

El director técnico del Deportivo Cali, Rafael Dudamel, está celebrando por estos días luego de que su hermosa hija Amanda Dudamel, de tan solo 21 años, se coronó como Miss Venezuela y fuera escogida para representar a su país en el concurso que elige a la más hermosa del globo terráqueo.

Y es que antes de la coronación de la hoy soberana de la belleza venezolana, Amanda ya era una de las preferidas del certamen por su hermoso rostro, su abundante cabellera y arrolladora personalidad que hoy la tienen ad portas de llevarse la corona en Miss Universo.

PALMIRA. 11 de septiembre de 2021. Deportivo Cali y América se enfrentaron en estadio de Palmaseca en el municipio de Palmira, en juego válido por la novena fecha de la Liga BetPlay II-2021. (Cortesía Dimayor)

“¡Gracias, Venezuela!”, gritó Dudamel hija al recibir el reconocimiento, que fue transmitido mediante redes sociales y que se había postergardo debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus.

No fue la única en reaccionar, el estratega del equipo caleño también se pronunció y se mostró muy emocionado tras la victoria de su hija.

“El orgullo no me cabe en el pecho. Ha sido su sueño y lo ha logrado”, expresó Rafael Dudamel, quien dirigió la Selección de Venezuela entre 2016 y 2020, en una mega pantalla que proyectó el reinado.

La también diseñadora de modas llevaba sobre sus cuestas la representación de los estados Táchira, Mérida y Trujillo, que en Venezuela representan la Región Andina y que ahora, con su despampanante figura marcada por su piel trigueña, representará a ese país fronterizo con Colombia en el reinado de diciembre en 2022.

De nuevo, Amanda le agradeció a sus compatriotas y casi entre lágrimas y con la corona puesta, dejó este corto pero sentido mensaje: “Gracias, Venezuela por confiar en mí”.

La mujer no solo se robó el corazón de los jurados del certamen, sino también el de los amantes del fútbol que celebraron las declaraciones que recientemente entregó a la opinión pública, en medio de un video en vivo en sus redes sociales, donde se declaró fanática del deporte que su padre practica: el balompié.

“Hederé de mi padre la pasión por el fútbol. Me sucede que sufro mucho viendo los partidos porque me los tomo muy personales. Normalmente sigo a La Vinotinto y al equipo en donde esté mi papá. Por supuesto que cuando mi papá estaba en La Vinotinto era enfoque al 1.000% con energías condensadas a La Vinotinto”, contó Amanda.

Sin embargo, aunque se mostró seguidora del deporte más famoso del mundo, dijo no tener preferencia por algún equipo en especial, solo en los que han tenido a su padre como dirigente y estratega. “El fútbol me gusta mucho y me lo disfruto, pero no soy la más fanática de seguir ligas en específico. Yo sigo de pie a cabeza el equipo en donde mi papá este. Mi papá está ahora en el Deportivo Cali cumpliendo su sueño también en dirigir a ese equipo”, agregó la hoy representante de la belleza venezolana.

Cómo fue la coronación

La joven fue sorprendida minutos después de su coronación por una videollamada de su padre, que fue arquero de la selección Vinotinto, mientras que su madre y su hermana Victoria se encuentran en Chile.

De acuerdo con las agencias EFE y AP, el concurso se realizó en un estudio de la televisora Venevisión con un aforo limitado. La mayoría de los asistentes eran miembros del equipo de transmisión y jurados, entre los que se encontraba Yulimar Rojas, la reina del salto triple que subió a lo más alto del podio en los Juegos Olímpicos de Tokio con un récord mundial de 15,67 metros.

La primera finalista fue Miss Distrito Capital, Fabiana Rodríguez, una licenciada en comunicación social de 27 años. La segunda fue Miss Yaracuy, Migleycith Cuevas, estudiante de Estudios Internacionales de 23 años.

Mariangel Villasmil, la Miss Venezuela saliente, entregó la corona a Dudamel, que representará al país en Miss Universo en 2022.

La representante de Venezuela en el próximo Miss Universo, que se celebrará a final de año en Israel tras ser postergado por la pandemia, será Luiseth Materán, una actriz y modelo de 25 años que participó en la anterior edición del certamen nacional, donde quedó entre las cinco finalistas.

SEGUIR LEYENDO: