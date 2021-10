Con celular en mano, Alexis García reclamó por cuatro penales que no le pitaron a la Equidad

En la imagen el entrenador de La Equidad Alexis García. EFE/Mauricio Dueñas /Archivo

El Verde Capitalino y el Equipo Joven de Antioquia igualaron 2-2 en el estadio Metropolitano de Techo su partido por la fecha 16 de Colombia – Liga BetPlay II 2021.

Sin embargo, el entrenador del equipo bogotano expresó su malestar con el arbitraje en la rueda de prensa posterior al encuentro asegurando que se dejaron de pitar cuatro penaltis a favor de su equipo.

El entrenador antioqueño con la imagen de las jugadas en su celular aseguró que no ahondaría en la polémica porque otro entrenador lo había hecho y no había gustado, refiriéndose a Rafael Dudamel del Deportivo Cali que fue sancionado por cuatro fechas en la Copa Colombia:

Nos debieron pitar, no dos, sino cuatro penales y los puedo mostrar, pero mejor no, porque alguien más ya lo hizo y no gustó”, expresó evidentemente molesto.

Además hizo referencia a una de las jugadas como una acción de lucha libre: “En lucha libre no se vale, si vas a patear y se te tiran enciman, es penal, hay que pitar los penales que son. Merecimos hacer dos o tres goles más” añadió.

Acabo de ver que en la rueda de prensa de hoy Alexis García sacó su celular y dijo "Nos debieron pitar, no dos, sino cuatro penales y los puedo mostrar, pero mejor no, porque alguien más ya lo hizo y no gustó" pic.twitter.com/UTmjUbOcFo — JORGE PUERTO LADINO™ (@jorgepubliradio) October 28, 2021

A esto se le suma la polémica al final del partido cuando Equidad se disponía a cobrar un tiro libre peligroso y Norberto Ararat decidió culminar el encuentro. Los goles del partido para el local los anotó Pablo Lima (11′ 2T, de penal y 48′ 2T, de penal). Mientras que los goles de visitante los hicieron Juan Camilo Salazar (1′ 1T) y Álvaro Angulo (30′ 1T).

Para la siguiente fecha, el Verde Capitalino actuará de visitante frente a Millonarios y el Equipo Joven de Antioquia recibirá a Tolima.

El local está en el décimo sexto puesto con 16 puntos y 3 triunfos, mientras que el visitante llegó a las 17 unidades y se coloca en el décimo quinto lugar en el torneo. Lo cual los deja ambos equipos con mínimas posibilidades de clasificar.

