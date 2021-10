Óscar Agudelo, otro cantante al que le apareció un hijo en ‘Yo me llamo’

‘Yo me llamo’ tuvo una gran sorpresa durante el segundo episodio de su octava temporada y es que, tal y como ya había sucedido en una edición anterior con José José, al show de imitadores más popular de Colombia llegó un hombre que asegura ser hijo de un reconocido cantante y en esta ocasión se trató de Óscar Agudelo.

El nombre del participante de 53 años no fue revelado, pero lo que sí dejó en claro cuando se presentó ante los colombianos, es que estuvo en prisión por cuenta de unos errores del pasado que allí lo condujeron. No obstante, dice haber aprendido la lección.

“He trabajado desde muy niño en la sastrería, procurando seguir siempre la profesión de mi padre, quien también fue sastre; pero el camino me llevó por una vida de trago y de bohemia, a entonar melodías en bares y cantinas, donde conocí personas que me hicieron cogerle amor al dinero mal habido y me dejé tentar. Tuve un recorrido funesto con el tráfico y aunque no fue mucho tiempo, lo poco que hice me condujo tras las rejas: 8 años de mi vida que no fueron desperdiciados, pues me enseñaron a valorar a mi familia”, comentó.