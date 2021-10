Sebastián Villa pidió perdón a Boca Juniors, reconoció que su actitud no fue la mejor y podría jugar el sábado

Villa sería tenido en cuenta por Sebastián Battaglia para el partido del sábado, contra Gimnasia

La posibilidad de que Sebastián Villa vuelva a ser tomado en cuenta por Boca Juniors en partidos oficiales cada vez está más cerca. El pasado 26 de octubre se conoció que tanto sus compañeros como la dirigencia del equipo dieron el visto bueno para que jugara, por lo que el DT Sebastián Battaglia lo tendrá en cuenta en las concentraciones, y este miércoles, un día después pidió disculpas públicas por su cuestionable actitud.

En conferencia de prensa, después del último entrenamiento del xeneize en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza, el extremo izquierdo, que estaría convocado al partido del sábado contra Gimnasia, rompió el silencio sobre su situación. Lo primero fue reconocer su error:

“Aprovecho este momento para pedirle disculpas a toda la hinchada, a mis compañeros y a la dirigencia. Son las personas que me han apoyado, que han creído en mí. Tuve una situación, un mal momento. Una decisión pues, errada. Cualquier persona puede equivocarse”.

La decisión errada a la que hizo referencia fue tomarse más tiempo de autorizado por Boca para estar de visita en Colombia y acompañar a su mamá en una intervención quirúrgica, hecho por el cual las directivas lo sancionaron. Villa, además, estuvo ausente en algunos entrenamientos debido a que el club no lo vendió al Brujas (Bélgica), pese a su intención de arribar el Viejo Continente.

“Siempre tuve el sueño de jugar en Europa. De pronto llegó una oportunidad que yo veía, pero me parece que tomé una decisión que no era. Eso pasó. Estoy aquí para ponerle el pecho a la situación y entrenándome de la mejor manera desde que llegué, callado y aguantando todo lo que tenga que aguantar. Estoy aquí para aportar”, agregó.

El antioqueño de 25 años comentó que en parte por la situación de salud que estaba atravesando su madre, quizá no estuvo sereno para tomar mejores decisiones meses atrás, en los que fue el blanco de críticas por su actitud hacia el equipo y pidió una oportunidad más de demostrar de qué está hecho.

“Espero que me entiendan, vi una oportunidad. Voy a trabajar día a día para seguir de la mejor manera cuando me toque jugar. Quiero estar en la cancha, compartir con mis compañeros, el día a día con ellos... Amo el fútbol, amo mi trabajo, siempre fui un gran profesional. Ahora solo pienso en hacer las cosas bien. Lo importante es que uno reconozca los errores para ir para adelante”.

El cafetero además se refirió el “percance” con la junta directiva con el equipo: llegó un momento en que, según él, el vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, no le contestaba al teléfono dado que no quería regresar a entrenar y su desentendimiento del plantel.

El último partido de Sebastián Villa con Boca Juniors fue ante Atlético Mineiro por Copa Libertadores, el pasado 20 de julio. REUTERS/Bruna Prado

“Vengo trabajando muy bien desde que llegué. Si me toca jugar, voy a representar estos colores como lo he hecho desde que llegué. Siempre he dado el máximo por estos colores, por el club. Si me toca jugar, voy a dar el máximo por mis compañeros, por la gente que ha creído en mí. Por mi familia. Voy a demostrarlo en la cancha”, agregó.

Todo hace indicar que Battaglia lo considerará para el partido del próximo sábado (arrancará a las 20:15) en la Bombonera, por la Fecha 19 de la Liga Profesional. El rival será Gimnasia La Plata, previo al choque por las semifinales de la Copa Argentina contra Argentinos Juniors del miércoles 3 de noviembre.

