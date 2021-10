Sebastián Villa renace en Boca Juniors: sus compañeros habrían dado el aval a Battaglia para que lo convoque

Desde el pasado 20 de julio, cuando Boca Juniors se enfrentó a Atlético Mineiro por los octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores, Sebastián Villa no ha tenido minutos en un partido oficial con el equipo: en parte por él, que viajó sin autorización a Colombia, más allá de que argumentó hacerlo para estar pendiente de la salud de su mamá, y en parte por el club, que lo suspendió debido a su actuar.

Villa, sin embargo, estaría cerca de volver al ruedo con el xeneize. Este 26 de octubre por primera vez fue tenido en cuenta por el director técnico Sebastián Battaglia en un ensayo formal, en el que el extremo izquierdo jugó en el equipo suplente, según el medio TyC Sports. Dicho paso en lo que sería la reconciliación con el club tendría que ver con su cambio de actitud.

Acerca del antioqueño de 25 años también se refirió el periodista argentino Diego Monroig —en Sports Center de ESPN— que sigue de cerca lo que pasa en el vestuario de las escuadra azul y oro. Él no confirmó que Villa se haya concentrado este 26 de octubre con sus compañeros, pero planteó que podría hacerlo el miércoles, dado que ellos mismos están de acuerdo.

“El jugador anda muy, pero muy bien. Battaglia en algún momento se preguntó ¿necesito el aval de la dirigencia para poder concentrarlo? En la dirigencia básicamente le dijeron: no, el aval más que nada es de sus compañeros. No nos olvidemos que en una rueda de prensa Izquierdoz dijo que Villa tendría que ganarse la confianza... Para no dar pasos en falso, en los últimos días, no tengo detalles, hubo una reunión plantel, villa y cuerpo técnico”, explicó Monroig.