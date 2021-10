“La campaña es independiente”: Daniel Quintero se defendió por empresa fantasma que lo habría financiado

El alcalde de Medellín le salió el paso a las revelaciones del diario antioqueño El Colombiano, que asegura que una empresa fantasma, denominada como Celeste Inversiones S. A. S., habría patrocinado buena parte la campaña de Daniel Quintero y que le permitió ganar la Alcaldía en la capital paisa.

En plena audiencia pública, el burgomaestre se refirió al tema, desvirtuó las acusaciones del principal medio de Antioquia y dijo que, contrario a otras campañas, la suya ha sido de las más ‘limpias’.

“Nuestras cuentas son quizá las más auditadas de nuestro país. Nuestra campaña se hizo independiente, sin partidos, sin jefes políticos, con muy bajas donaciones; la ha auditado el Consejo Nacional Electoral y no tienen ni una sola investigación ni hay dudas sobre una sola financiación. Lo que pasa es que no me financió el GEA y eso sí es serio”, expresó Daniel Quintero.