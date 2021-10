Gustavo Petro y la Colombia Humana podrían quedar fuera del Pacto Histórico

Senador y precandidato presidencial Gustavo Petro en Cartagena. Foto: Colombia Humana.

Pese a haber recibido la personería jurídica por parte de la Corte Constitucional, el partido Colombia Humana de Gustavo Petro podría no hacer parte del Pacto Histórico, la coalición con la que el precandidato presidencial espera ganar la Presidencia y obtener mayorías en el Congreso.

Así lo define actualmente el Consejo Nacional Electoral (CNE) que estudia que, al recibir la personería, la Colombia Humana dejaría de ser una minoría política y no tendría el aval del alto tribunal para realizar alianzas como las que actualmente se gestan en ese movimiento progresista.

De hecho, así se establece en la Constitución colombiana en el artículo 262 , donde se asegura que únicamente las bancadas independientes con menos del 15% del electorado en unos comicios, ya sean presidenciales o parlamentarios, podrían adherirse a coaliciones políticas.

Esta condición no se cumpliría por parte de la Colombia Humana, que en las elecciones del 2018, donde Petro quedó en segundo lugar tras ser derrotado por el hoy presidente Iván Duque, obtuvo 8.034.189 millones de votos, que representa el 41,81% del electorado en el balotaje de ese año.

Tras ese panorama, en el que claramente supera el 15% establecido por la carta magna colombiana, el partido del senador tendría que presentar una lista independiente al Congreso y debería enviar su propio candidato a las elecciones presidenciales; por el momento, es lo que se encuentra debatiendo internamente en la Sala Plena del CNE.

Se espera que en el transcurso de esta semana los magistrados del CNE tomen una decisión considerando el impacto político del también exalcalde de Bogotá que hoy aspira a suceder a su excontrincante en las urnas, Iván Duque.

Por ahora, Gustavo Petro no se ha pronunciado al respecto, mientras que sigue avante con los ‘coqueteos’ al electorado en diferentes zonas del país, exponiendo no solo algunas de sus ideas si llega a ser jefe de Estado, sino también tanteando el terreno electoral de los sectores colombianos que no lo respaldaron hace tres años y que ahora busca enamorarlos con su idea del Pacto Histórico.

De hecho, este tipo de actividades ya lo tienen en líos con el CNE. Petro y los movimientos políticos que componen el Pacto Histórico han protagonizado eventos en plazas públicas donde promocionan la lista al Congreso de esa alianza pero también el precandidato presidencial ha entregado discursos que se marcan en el proselitismo político.

Ambas actividades estarían prohibidas, dado que, según las reglas electorales, este tipo de propaganda es permitida solo semanas antes de las elecciones, las cuales se desarrollan hasta 2022. Según conoció Noticias RCN, ya hay 12 denuncias contra Petro precisamente por iniciar una campaña electoral antes de tiempo.

El líder de Colombia Humana ha liderado grandes concentraciones: en la Plaza Lourdes en Bogotá o hace unos días en La Boquilla, Cartagena, donde reunió a más de 4 mil personas que escucharon su discurso sobre las propuestas que tiene para Colombia si llega a la Presidencia.

De acuerdo con el CNE, la propaganda con fines electorales únicamente podrá realizarse durante los tres meses calendario anteriores a la fecha de las elecciones. Mientras que la propaganda a través de los medios de comunicación social y del espacio público, únicamente podrá realizarse dentro de los sesenta días hábiles anteriores a la fecha de la respectiva votación.

Advierte que toda publicidad electoral fuera de este período se considera propaganda extemporánea, puede ser removida por decisión del CNE, y está sujeta a sanciones que pueden imponerse a los movimientos políticas y a las candidaturas.

El CNE podrá imponer sanciones de multas que pueden ir desde 14.000.000 hasta los 142.000.000 millones de pesos (valor indexado a 2018), según la gravedad de la falta cometida.

