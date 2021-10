El lío por el fichaje de Montero: hinchas de Millonarios celebran, en Tolima hablan de “acciones legales”

Álvaro Montero fue confirmado este martes como nuevo jugador de Millonarios para el 2022. Foto: Colprensa

Luego de la derrota de Millonarios 2-1 frente a Envigado por la fecha 16 de la Liga BetPlay, las directivas del conjunto ‘Embajador’ sorprendieron a los hinchas con la contratación del portero colombiano, Álvaro Montero, quien firmó por tres años, y el cual se unirá a la dirección del técnico, Alberto Gamero, a partir del 2022.

La noticia cayó de gran manera entre los aficionados ‘Albiazules’, pues desde hace varias semanas había circulado la opción de contratar a un arquero de nivel internacional. En la previa del partido frente a la ‘Cantera de Héroes’, se conoció que Montero estaba en Bogotá, en las oficinas de Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios. Bastaron un par de horas para que se cerrara el primer refuerzo para la próxima temporada.

Álvaro Montero llegará a Millonarios FC para disputar la temporada 2022 del fúrbol profesional colombiano

De acuerdo con el artículo 18 del Reglamento sobre el Estatuto y transferencia de jugadores de FIFA, cuando a un jugador le quedan menos de seis meses de contrato en un club, puede iniciar diálogos para fichar con otra institución, a menos, por supuesto, de que llegue a un nuevo acuerdo de renovación en su empresa actual.

“Un jugador profesional tendrá la libertad de firmar un contrato con otro club si su contrato con el equipo actual ha vencido o vencerá dentro de un plazo de seis meses. Cualquier violación de esta disposición estará sujeta a las sanciones pertinentes”, expone la normativa del ente regulador del fútbol a nivel mundial. Y esto ocurre en el caso de Montero, ya que su vínculo con el Tolima va hasta diciembre próximo.

Eso sí, un punto que aclara la norma es que “un club que desee concertar un contrato con un jugador profesional debe comunicar, por escrito, su intención al club del futbolista antes de iniciar las negociaciones con él”. A la luz de las reglamentaciones, Millonarios estaba en potestad de poder efectuar el fichaje del guardameta colombiano.

La molestia en el entorno del Deportes Tolima:

En las últimas horas ha circulado una versión en la que se asegura que Montero podría exponerse a “acciones legales” a raíz de su fichaje con los ‘Embajadores‘. Así lo ha hecho saber el periodista de Caracol Radio, Camilo Pinto, quien es cercano a la información del equipo tolimense. “Hay molestia en la gente del @cdtolima y en quienes manejan a Montero por la foto que se filtró. El equipo pijao no descarta la posibilidad de tomar acciones legales debido a que el arquero tiene aún contrato vigente con el equipo. Quién tendrá la razón?”, publicó en su cuenta de Twitter.

De fondo aún se desconocen los argumentos del Tolima, sin embargo, lo que sí han expresado varios seguidores a través de las redes sociales, incluidos otros periodistas, es que no era el momento para dar a conocer el fichaje por cuestiones de ética. Incluso, en otro trino compartido por Pinto, este expresa que no debería extrañar si Montero no vuelve a tapar con el equipo durante este semestre.

El hipotético escenario, y que ha sido puesto sobre la mesa en repetidas ocasiones, es sobre si Millonarios y Tolima, clubes que están en la parte alta de la tabla, se encuentran en instancias decisivas del campeonato. “¿Que es buena la contratación?: Si, es buena. ¿Que es un acto desleal con Tolima?: Si, así es. Álvaro Montero demuestra cómo es su personalidad. Bien se podía ser al finalizar el campeonato, pero en plena competición, queda señalado. Mala jugada ahí”, expresó un internauta en las redes.

En el transcurso del 2021, Montero ha disputado un total de 39 partidos con el Deportes Tolima, recibiendo 33 goles en contra y sacando el arco en cero en 15 oportunidades.

