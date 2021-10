Millonarios puso en riesgo la reclasificación, pero Gamero afirma que la derrota con Envigado los hará más fuertes

Millonarios y Envigado se enfrentaron en el estadio Palogrande de Manizales, en juego válido por la primera fecha de la Liga BetPlay 2021. Foto: cortesía Dimayor

Luego de cuatro partidos, Millonarios FC volvió a perder en la Liga BetPlay 2021 II, en el Polideportivo Sur ante Envigado, este 26 de octubre. Y aunque la derrota no compromete su presencia en la fase final del torneo, sí implica que pueda dejar ir el tiquete que hasta el momento tiene rumbo a la Copa Libertadores 2022.

Colombia contará con cuatro cupos para el certamen futbolístico más importante a nivel de clubes en Sudamérica, dos para los campeones de la liga en el primer y segundo semestre, uno para el ganador de la Copa BetPlay y el último para el líder de la reclasificación, por ahora el Embajador.

Millonarios es el primero en la reclasificación, con 73 puntos, pero detrás, con dos unidades menos, lo persigue como una sombra Atlético Nacional. Por tanto, si los dirigidos por Alejandro Restrepo ganan el partido del miércoles frente a Once Caldas, antepenúltimo en la liga, asumiría el liderazgo de esta tabla, clasificando a Libertadores de manera parcial.

Tabla de reclasificación

1. Millonarios FC: 73 puntos

2. Atlético Nacional: 71 puntos

3. Deportes Tolima: 69 puntos

4. Junior: 60 puntos.

Otra opción que tiene el conjunto verdolaga de clasificar al torneo continental el año próximo es venciendo al Deportes Pereira en la final de la Copa BetPlay, a la que avanzó luego de dejar al Deportivo Cali atrás en una polémica llave semifinal.

Pese a la posibilidad de perder su plaza en la reclasificación, el DT de Millonarios, Alberto Gamero, se mostró tranquilo en la conferencia de prensa posterior a la derrota con Envigado. A continuación, algunas de sus declaraciones:

UNA CAÍDA QUE FORTALECE

Para Alberto Gamero, haber perdido 1-2 con el equipo antioqueño los ayudará a crecer, a mejorar errores puntuales.

“El equipo hizo un buen partido. El hecho de perder, no significa que lo hicimos mal. Hay que corregir errores. Hicimos lo que siempre hacemos como el inicio y la presión. Este equipo está fuerte y lo veo divirtiéndose con el balón. La derrota no nos hará débiles, sino que nos fortalecerá”.

MINUTOS A JUGADORES CON POCA REGULARIDAD

El timonel samario explicó que sus dirigidos buscaron el partido, aunque el resultado lastimosamente no se haya dado. Reconoció, además, el nivel de su rival, y aseguró que entre los objetivos el compromiso estuvo el de darle minutos a jugadores con poca regularidad.

“Esto lo tenemos planificado, de darle descanso a algunos jugadores porque necesitamos ver a otros. Guerra y Quiñones, lo hicieron bien. Hubo muchas cosas que nos gustaron y, por la pérdida, no vamos a sacar todo lo malo. Envigado es un equipo fuerte y por algo tiene 26 puntos entonces no perdimos con un cualquiera. Vi un Millonarios que propuso y buscó, pero no se consiguió el resultado”.

PRECISIÓN EN EL ÚLTIMO CUARTO DE CANCHA

Los futbolistas albiazules hicieron gala de su fortaleza, la posesión de la esférica, pero no fueron efectivos en el último cuarto de cancha. Sobre ello, Gamero también se refirió.

“Rescato la posesión de balón. Siempre se buscan los partidos y hoy no fue la excepción. Quizá faltó un poco de claridad a la hora de buscar el arco de Envigado. Vinimos sin temor y a proponer, sabiendo que el rival era dinámico y corre. No me gustó perder un partido de estos. El equipo estaba bien parado y ninguno llegaba claro, pero todo se resuelve tras un rebote. Uno se va con la sensación de que podíamos habernos llevado algo mejor”.

