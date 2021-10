La confesión de Carmen Villalobos sobre su cuerpo: “Me gusto porque me veo más rellenita”

Carmen Villalobos. Foto: Instagram @cvillaloboss

Si hay una actriz que deslumbre por su belleza y talento en Colombia esa es Carmen Villalobos. La barranquillera no solo llama la atención por su capacidad de interpretación en la pantalla chica, sino también por su figura, que muchos consideran como esbelta.

Luego de las largas jornadas de grabación de la telenovela ‘Café, con aroma de mujer’, Villalobos disfrutó de un pequeño receso con su esposo, el también actor Sebastián Caicedo; de hecho, en su perfil de Instagram compartió con sus más de 17 millones de seguidores una foto en bikini en medio de una playa en Cancún, México.

“Días maravillosos de amor, recarga, descanso y de mucho agradecimiento! La hemos pasado súper delicioso”, escribió la barranquillera junto con la imagen que generó muchas reacciones positivas por su cuerpo, incluso hubo un par que resaltaron un aumento de peso en la artista con respecto a sus apariciones en ‘Café’ y en ‘El final del paraíso’, la cual se terminó de grabar en 2019.

Sobre esto, recientemente la actriz mencionó que hace varios meses no se sube a una báscula para verificar qué tanto ha aumentado de peso; pese a eso, confesó en las historias de Instagram que siente que no hay problema.

“(…) Desafortunadamente no es un peso que tú digas: ‘¡Ay, cómo gané masa muscular!’. No, es pura grasa. Pero igual me gusto porque me veo al espejo y me veo más rellenita y digo: ‘¡Qué linda!’”, dijo Villalobos a sus fans.

Vale mencionar que, anteriormente la barranquillera había confesado que llevaba un buen tiempo sin comer carnes, incluso dijo que se había vuelto vegetariana. En diálogo con la revista ‘People’, la actriz confesó que es un trabajo difícil, sobre todo cuando se ha pasado gran parte de su vida consumiendo artículos hechos con animales.

“Tengo que confesar que hace un año no como pollo, eso fue lo primero que dejé; lo segundo que quiero dejar es la carne… me cuesta trabajo, muy de vez en cuando la como y el pescado sí lo sigo comiendo pero (…) lácteos y todos los derivados de la leche no volví a comer”, detalló para aquel medio, indicando además que todo eso lo hacía para evitar el sufrimiento de los animales que son sacrificados para el beneficio de los seres humanos.

“No quiero más sufrimiento, no quiero más dolor”, expresó Carmen Villalobos al reconocido portal. En contraste, en agosto fue blanco de críticas por posar en Instagram con un ave silvestre, la cual estaba sobre su cabeza; incluso varias personas en esta red la acusaron de incurrir en un aparente caso de maltrato animal. En respuesta, ella misma aclaró que en la zona donde ella se encontraba, dicha especie se encontraba en libertad y “acostumbrada” a relacionarse con las personas.

Vale destacar que, la actriz no se hizo famosa en Latinoamérica solamente por sus actuaciones en ‘Café’ o en la saga de ‘Sin senos no hay paraíso’; también ha protagonizado grandes producciones extranjeras como ‘El señor de los cielos’; ‘Mi corazón insiste en… Lola Volcán’; ‘Niños ricos, pobres padres’; y otras hechas en Colombia como ‘Bazurto’, emitida por Caracol Televisión en 2013.

