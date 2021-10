‘Hombres al Cuidado’, la escuela que lanza Bogotá para apostarle a la distribución equitativa de las tareas del hogar

Claudia López. Foto: (Colprensa - Camila Díaz)

Este lunes 25 de octubre, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte estrenó la Escuela Hombres al Cuidado, con la que se busca que los hombres en Bogotá asuman responsabilidades de cuidado en sus hogares, para apostarle así a una sociedad que redistribuye los trabajos de manera equitativa.

“Esta escuela es para aprender a cuidar de los hombres, de su salud emocional, de su felicidad espiritual, para que reconozcan sus emociones, que las vivan plenamente, a expresarlas de una manera equilibrada, correcta, tranquila y segura. Así vamos a tener relaciones interpersonales más sanas”, expresó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

De acuerdo la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo (ENUT), en la capital colombiana, solo 6 de cada 10 hombres participan en el trabajo de cuidado, mientras que 9 de cada 10 mujeres lo hacen. Además, los datos señalan que las mujeres dedican 5 horas y 30 minutos a estos trabajos, mientras que ellos solo 2 horas y 19 minutos.

Con respecto a la construcción del machismo, incluso por parte de las mujeres, Henry Murrain, subsecretario Distrital de Cultura Ciudadana, reveló que el 66 % de ellas considera que los hombres deben “ayudar” en casa, pero esa no es su principal responsabilidad. Igualmente el 69 % de las mujeres considera que tienen un don especial para el cuidado que los hombres no tienen.

“La transformación cultural que se necesita es la de ese 66 % de mujeres creyendo que no es responsabilidad de los hombres asumir la carga del cuidado. Esa es la contribución de las mujeres al machismo. Si los hombres no son responsables, entonces ellas asumen que son responsables, y si no asumen esa responsabilidad sienten culpa. Necesitamos corresponsabilidad, no ‘ayudismo’”, expresó Claudia López.

El motivo de este desequilibrio, es por la construcción del estereotipo de que los hombres son los proveedores que pueden salir a trabajar, mientras que las mujeres se deben quedar en la casa haciendo los trabajos de cuidado sin remuneración

“Las mayores víctimas de violencia sexual e intrafamiliar, en efecto son las mujeres; pero las mayores víctimas de violencia emocional, de no sentirse queridos, amados, protegidos por sus padres hombres, que eran sus padres, son los hombres”, sostuvo la alcaldesa.

En ese sentido, con esta iniciativa el distrito busca que los hombres se hagan cargo del cuidado, entendiendo que no se trata de una ‘ayuda’ sino de un deber.

“¡Llegó la hora de hacernos cargo! Tenemos que equilibrar la balanza, tenemos que relevar del cuidado a la mujer como si fuera una especie de condena o de obligación, cuando en realidad se trata de una forma de construir sociedad, de construir familia, de construir amistades”, manifestó Nicolás Montero, secretario de Cultura, Recreación y Deporte.

La escuela móvil recorrerá las localidades de la capital, llevando en su interior asesoría personalizada para hombres que quieran participar más de las labores del cuidado y herramientas para que hagan acuerdos en sus casas sobre la distribución de las labores del hogar.

En cuanto a los horarios, serán los sábados y domingos de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. en las Manzanas del Cuidado de Usme y Kennedy. La formación se basará en 4 módulos y 24 sesiones que estarán a cargo de un equipo de formadores y formadoras expertas en cuidado emocional, directo, indirecto y en cuidado ambiental.

