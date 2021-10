Eduardo Luis se despachó contra Dudamel: “Tenés que ponerte a estudiar”

PALMIRA. 11 de septiembre de 2021. Deportivo Cali y América se enfrentaron en estadio de Palmaseca en el municipio de Palmira, en juego válido por la novena fecha de la Liga BetPlay II-2021. (Cortesía Dimayor)

El pasado jueves, 21 de octubre, Atlético Nacional clasificó a la Copa BetPlay tras vencer por la mínima diferencia al Deportivo Cali. Este encuentro se llevó a cabo en las instalaciones del estadio Atanasio Girardot. El protagonismo de este partido se lo llevó el supuesto penal no sancionado por el árbitro Carlos Ortega, por una mano en el área del defensor Emanuel Olivera, que tocó el balón con su brazo derecho.

Luego de finalizar el encuentro, Rafael Dudamel, director técnico del cuadro azucarero, no tuvo problema en mostrar la inconformidad que sintió frente al trabajo del juez central y en medio de la rueda de prensa mostró que la jugada de Olivera era pena máxima. Además de esto lanzó comentarios en contra de los periodistas de Win Sports.

“Cuando el cheque sale de la misma empresa del equipo que está siendo beneficiado, entonces tienes que decir en tu comentario que la jugada queda a interpretación. No, las manos no se interpretan. Aumenta o no aumenta el volumen de juego, y aquí claramente está aumentando el volumen”.

Frente a estos comentarios diferentes periodistas del canal deportivo manifestaron su descontento, entre ellos, Eduardo Luis, quien en su programa Saque largo lamentó las palabras del técnico. “¿Para qué agredir así? ¿Cuántos colegas que no son de Win no vieron penalti?”.

Y además, Eduardo Luis resaltó que, según él, el entrenador del Cali acertó en la mayor parte de lo dicho en la rueda de prensa, pero también aseguró que sí cometió un error cuando involucró a los periodistas en los reclamos presentados. “Lo que estaba alegando Dudamel en la rueda de prensa era que el árbitro le dijo que el balón no le había pegado en la mano. Él demostró que le pegó en la mano. Eso sí lo hizo bien Dudamel”.

Por su lado, Pablo Ríos escribió por medio de su cuenta de Twitter que: “Dudamel puede reclamar lo que él quiera, pero que respete a los que hacemos un trabajo honesto. En Win Sports no opinamos ‘a partir de un cheque’”.

Ante esta polémica el presidente de la Dimayor, Jorge Fernando Perdomo, confirmó que esta denuncia se llevará a la Comisión Disciplinaria, lo que puede aducir una fuerte sanción en contra del técnico.

Aunque fueron más los que criticaron las declaraciones de Dudamel, por otro lado, otros las apoyaron. Una de las personas que aplaudió la posición del entrenador venezolano fue el exjugador Fabián Vargas, quien arremetió contra los detractores de Dudamel, también habló en contra del periodismo.

Sus manifestaciones las realizó por medio de su cuenta de Twitter en la que dejó sus opiniones en un hilo. “Pregunta, ¿y cuando es al revés, que normalizan maltratar al protagonista del fútbol, tratándolo de ladrones, petardos, troncos, pecho fríos y otros cuantos adjetivos peyorativos que afectan a la profesión? ¿Por qué tan callados? ¿Se vale criticar y no ser criticado?”.

Y agregó que: “Dudamel hace una crítica a un periodista en concreto y parece que todos asumieron como si fuera para ellos y salieron a defenderse entre sí, y quiero saber si es que no tienen la capacidad de asumir una crítica, así como a los que critican las tienen que asumir, curioso que soy”.

Adicionalmente, en sus redes sociales el Deportivo Cali publicó una carta en la que expresa su inconformidad tras los hechos presentados en los dos juegos de la semifinal, tanto de ida como vuelta, en los que, según el equipo, los árbitros afectaron el resultado de la serie.

“Queremos sentar nuestra voz de protesta por los reiterados errores de los árbitros (en los dos partidos) y de los encargados del VAR (en el partido de vuelta) durante la semifinal de la Copa Betplay Dimayor 2021, que afectaron al Deportivo Cali en su legítima aspiración de llegar a la final”.

