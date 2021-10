Viña Machado le entrega el cupo directo a la final de Masterchef Celebrity a Carla Giraldo

Tomada de Canal RCN en vivo

Ha llegado la recta final al reality que busca al mejor de los cocineros entre las celebridades colombianas que decidieron asumir el reto en esta temporada de ‘Masterchef Celebrity’. De los 20 concursantes que ingresaron a la cocina más famosa del país, que se transmite por el Canal RCN, solamente quedan cinco en competencia: Liss Pereira, Frank Martínez, Carla Giraldo, Gregorio Pernía y Viña Machado.

En la noche de este 23 de octubre, las celebridades cocinaron para conocer el primer finalista que tendría cupo en la final y, como parte de la competencia, se encontraron con una subasta en la cual debieron pagar por el plato que entregaron a sus contrincantes. Para este reto, los cocineros estuvieron en el Eje Cafetero cocinando al aire libre lo que le impuso un toque de dificultad pues, como algunos indicaron, el viento les jugó una mala pasada.

“Hoy sale el primer finalista, o sea, tengo que ganar”, mencionó Carla Giraldo tras el anuncio que en este reto se conocería el primer finalista.

“Que rico pelearse por un cupo a la final de Masterchef Celebrity y no entrar de lleno a un reto de eliminación, sino un reto lleno de posibilidades”, puntualizó Viña Machado.

Para este reto, los cocineros tuvieron en su poder 200.000 en dinero masterchef, a lo que Claudia Bahamón agregó: “Esos platos que ustedes van a comprar no son para ustedes, son para uno de sus compañeros, de sus rivales. No olviden que estamos buscando el primer finalista de esta temporada”, dinero que no solamente debía alcanzarles para esta parte de la competencia, sino que sobrara para la siguiente contienda en la cocina.

Las celebridades tuvieron que poner a prueba todas las estrategias que habían aplicado a lo largo de la competencia para que el dinero que tenían en su poder, les alcanzara para la otra parte del reto.

“Jugar con estrategia cuando uno no sabe lo que viene, qué estrategia puede hacer”, mencionó Liss Pereira entre risas.

Los jurados destaparon los platos que debieron preparar los cocineros; cabe recordar que, cada una de las recetas tenía diferentes tiempos de preparación.

“Vamos a comenzar por la que tiene más tiempo y el nivel de dificultad más alto, el famoso croquembouche para el que tendrán 105 minutos, recuerden que cada preparación es individual, aquí no hay grupos, altura mínima de 20 centímetros”, mencionó el chef Christopher Carpentier la primera presentación.

“Segundo plato, van a tener 90 minutos para hacernos 4 tamales, uno para cada uno de nosotros y otro para un invitado muy especial. La dificultad es que hay que hacer 4 tamales, hay que armarlos, cocinarlos, hacer el relleno, tiene que tener su carne, su salsa y tiene que quedar perfectos”, mencionó el chef Jorge Rausch.

Otro de los platos que presentaron los jurados, fue el beef Wellington, “para este plato van a tener 60 minutos, tiempo suficiente para hacerlo si corren al principio, si corren al final, no lo van a lograr. Solamente tiene un término y es así rosadito divino”, señaló De Zubiría.

“Por este lado tenemos un plato que tiene una versión en cada rincón de este país, para el cual van a tener 75 minutos, un espectacular sancocho trifásico, cerdo, pollo y res”, mencionó el chef Nicolás de Zubiría, quien además indicó que también debían ser 4 platos.

Por último, un plato de la región conocido por millones de colombianos, una cazuela de fríjoles que debería tener mínimo cinco ingredientes, para la cual tuvieron entregar cuatro preparaciones.

Hecha la subasta para empezar con las preparaciones, Liss Pereira se quedó con la cazuela de fríjoles; Carla Giraldo debió presentar el croquembouche; el beef Wellington estuvo a cargo de Gregorio Pernía; Frank Martínez debió preparar el sancocho trifásico y Viña Machado elaboró los tamales.

La primera participante que sube al balcón y se queda con el primer cupo de los finalistas fue Carla Giraldo.

