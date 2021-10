Margarita Muñoz y Michel Brown hablaron de su relación y contaron cómo los trató la pandemia

Tomada de Instagram @michel123brown

Ya son varios las personalidades del entretenimiento que han contado cómo vivieron este más de año y medio que lleva el mundo del espectáculo afectado por la pandemia. El actor Michel Brown, se encuentra de visita por Colombia junto a su esposa Margarita Muñoz y en entrevista con el programa de entretenimiento ‘Lo Sé Todo’ contó cómo lo afectó el covid-19.

“Al principio fue duro porque soy medio claustrofóbico y muy callejero, entonces al principio me costó un poco, estuvimos al principio de la pandemia en México encerrados durante 3 meses. A mí me empezó a agarrar un poco la loca y me empecé a rayar un poco en el encierro y me fui con Margara un tiempo a la montaña, a las afueras en una casa y después la otra parte nos tocó en Madrid, allí estuvimos rodando tres meses grabando una serie que en este tiempo era un experimento todo”, mencionó para el programa de entretenimiento de Canal 1.

Desde hace varios años, el argentino se encuentra en una relación con la actriz colombiana Margarita Muñoz, por lo que contó cómo ha sido este tiempo compartiendo juntos.

“Vivimos en pandemia nosotros un poco, estamos juntos mucho tiempo. El otro día lo hablaba con una pareja de amigos que se reían porque vamos juntos al gimnasio, vamos juntos a todo y nos disfrutamos mucho de estar juntos, entonces no es que la pandemia nos pegó como a otras parejas que a lo mejor se va a la oficina a las 8 de la mañana y vuelve en la noche, no, estamos mucho tiempo juntos”, reveló para ‘Lo Sé Todo’.

Sin embargo, si hizo énfasis en que hubo momentos en los que la situación de convivencia se puso difícil porque pasaron muchos días de encierro y todo se volvía monotonía, por le contrario, todo este tiempo que compartieron les sirvió para reforzar la relación.

Con el anuncio de la nueva temporada de ‘Pasión de Gavilanes’, el actor ya había revelado en una entrevista que no formaría parte de esta segunda parte de la exitosa novela de la que hicieron parte actores como Mario Cimarro, Danna García, Paola Rey y Natasha Klauss. Esto fue lo que dijo al respecto:

“Yo decidí no hacerla, fue un proyecto muy exitoso y yo soy partidario que las cosas hay que saber disfrutarlas, sacarle provecho. La experiencia para ellos va a ser increíble volverse a ver después de tanto tiempo, pero a mí me pasa que me encuentro historias muy interesantes en el camino y volver a una historia antigua hoy no me llama la atención”, dijo Michel Brown.

Por otra parte, Margarita Muñoz también habló para ‘Lo Sé Todo’ y contó las razones por las cuales decidió volver a Colombia, pero sobre todo, cómo avanza su relación con Michel Brown.

“Totalmente agradecida porque en un momento en el que a muchos nos faltó trabajo, nadie hacía nada y de repente arranca este 2021 con pandemia igual, pero con trabajito, me siento muy contenta y con cosas muy bonitas, muy feliz de haber podido estar en este par de proyectos”, mencionó para el programa de entretenimiento sobre su regreso a la actuación en Colombia.

Aseguró que volver a sus raíces, encontrarse nuevamente con sus amigos, sintió como si el tiempo no hubiera pasado, pese a que ya cada uno anda en sus proyectos y tratando de salir delante de una situación tan difícil que dejó la pandemia en los proyectos actorales de muchos.

“En dos segundos vuelves y te sientes como si no hubiera pasado nada y nunca te hubieras ido, entonces estoy muy contenta de estar aquí”. Con respecto a su relación con el argentino, esto fue lo que dijo: “No sé cómo le hicimos pero es que duramos sin separarnos ni un segundo y súper bien, nos la llevamos increíble y es una de las bendiciones, que pude tener un gran compañero de pandemia donde si habían momentos malo para uno, estábamos siempre apoyándonos”, concluyó.

