Susto en Bucaramanga por un incendio al interior del relleno sanitario El Carrasco

En la madrugada de este domingo 24 de octubre se presentó un incendio al interior del relleno sanitario El Carrasco de Bucaramanga. De acuerdo con la información del Cuerpo de Bomberos de la ciudad, la emergencia tuvo lugar en la zona de la planta de compostaje.

El incidente comenzó sobre la 1:33 de la mañana, y los organismos de socorro acudieron al sitio para controlar las llamas. Sin embargo, este proceso no se pudo llevar a cabo con prontitud, puesto que se requería de máquinas bulldozer para poder remover los escombros.

“La descomposición de las basuras generan gases y estos se inflaman. Es algo interno y se necesita el bulldozer para remover la tierra sino toda el agua que se use se pierde”, informó el teniente Alexánder Duarte, del Cuerpo de Bomberos de la capital santandereana, en declaraciones recogidas por Caracol Radio.

El teniente Jorge Peña, del Cuerpo de Bomberos de la capital santandereana, expresó en diálogo con Blu Radio que la emergencia fue provocada por una “combustión espontánea”. Además, precisó que, tras retirar los desechos con la ayuda de las retroexcavadoras, se podría “inyectar agua a presión y apagar el incendio, que es subterráneo”.

Si bien las llamas se extendieron por varias horas, sobre las 9:00 de la mañana el Cuerpo de Bomberos informó, a través de sus redes sociales, que el contratiempo fue atendido con éxito. “En la madrugada @BomberosBGA atendió un incendio que se presentó en el Carrasco, en el evento se necesitaron de dos maquinas y 10 unidades de bomberos. Estuvimos a tiempo y todo se encuentra totalmente controlado. ¡Estamos siempre al servicio de toda la comunidad!”, puntualizó la comunicación.

LOS ‘LÍOS’ POR EL CIERRE EN EL CARRASCO:

A pasado sábado 14 de agosto, un juez había tomado la decisión de cerrar, de manera definitiva, el mencionado relleno sanitario, del cual dependen 16 municipios del departamento de Santander y donde día a día se reciben cerca de 1.000 toneladas de basura. Esta situación provocó que, apenas un par de días después, se declarara la calamidad pública en Bucaramanga, por medio del decreto 0103.

Tras esta medida, se conoció unas horas después que se logró disponer por seis meses del botadero para los desechos puedan ser llevados allí, según informó en su momento la empresa de aseo de Bucaramanga -EMAB-. Cuando varios camiones estaban llegando con los desechos al relleno de Aguachica, Cesar, —una de las alternativas— estos no pudieron hacer el descargue del contenido porque la población y hasta la misma alcaldía se opusieron a ser la solución del vecino departamento, que no cuenta con un botadero, tras más de 10 años de inconvenientes con El Carrasco.

Bucaramanga y 16 municipios más dispondrán por seis meses más del botadero El Carrasco.

“En ningún momento voy a permitir que Aguachica sea la cloaca de Santander y el área metropolitana para que sean traídos los desechos orgánicos e inorgánicos. Como alcalde ‘me paro en la raya’. Así me hagan proceso jurídico los enfrento, porque no voy a dejar que me traigan basura para luego beneficiarse. Una empresa está ofreciendo un servicio que nosotros no vamos a permitir. Aguachica no está preparada para esto”, dejó en claro Róbinson Manosalva, alcalde de Aguachica, Cesar.

Entretanto, Cúcuta, que era otra de las posibles alternativas, también dejó claro que no recibiría las basuras y residuos de otras zonas del país. “Nosotros, bajo ninguna consideración, vamos a permitir ni la entrada, ni el tránsito y menos aún la disposición final de los residuos sólidos que pretendan enviarse hasta el relleno sanitario Guayabal. Debemos prever cualquier impacto sanitario y ambiental”, declaró en su momento, Gregorio Angarita, director de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor).

