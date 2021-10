J Balvin pidió disculpas a las mujeres y la comunidad negra por el video de ‘Perra’

J Balvin y Tokischa

Luego del escándalo que se armó en días recientes por cuenta de la canción ‘Perra’, para la cual colaboraron J Balvin y Tokischa, el colombiano se pronunció a través de las redes sociales y pidió perdón a las mujeres que se sintieron molestas , no solo con la composición, sino con el video en el que apareció junto a modelos amarradas como animales de compañía.

“Vengo a hablarles de ‘Perra’ y le quiero pedir disculpas a todos aquellos que se sintieron ofendidos, especialmente a las mujeres y la comunidad negra, eso no hace parte de lo que yo siempre he expresado, lo mío siempre ha sido la tolerancia, el amor y la integración”, explicó.

De igual manera, la celebridad paisa mencionó que con esta canción quiso impulsar la carrera de la rapera nacida en República Dominicana, así como empoderarla en una industria que suele dar mayor protagonismo a las figuras masculinas.

Sobre la eliminación del video en Youtube, J Balvin dijo que fue él quien lo bajó y no la plataforma, como se llegó a comentar, para a las solicitudes que le hizo su comunidad de seguidores desde diferentes países.

“Como forma de respuesta y de respeto bajé el video hace 8 días, y al ver que siguieron con las críticas les estoy dando cara, hablando al respecto”, agregó.

El reguetonero concluyó su pronunciamiento ofreciendo disculpas también a su madre, quien en diálogo con el programa ‘Nos cogió la noche’, del canal Cosmovisión, habló sobre ‘Perra’ y las primeras sensaciones que le dejó la canción y vio el video oficial.

“Yo lo llamé, lógicamente… ¿Dónde está el ‘josecito’ que yo conozco? Esa canción no es… no sé ni qué decir”, manifestó doña Alba. Además, confesó que no pudo ver el video completo y que “no vi a José por ninguna parte”, en señal de que ese no es el mensaje que ella acostumbra a ver en su primogénito.

Pese al ‘regaño’, la mamá del artista señaló que de toda la polémica alrededor de él, queda el aprendizaje, así como los cambios que se hacen con base en ello, dándole un espaldarazo a su hijo.

“Definitivamente son experiencias y de estas experiencias es que vivimos y hacemos cambios No podemos idealizar a nadie; él tiene sus defectos, sus cualidades (…) Quizás lo que pasó esta semana no representa a mi hijo, uno no puede juzgar a una persona por un solo nombre y tú tienes que escuchar qué pasó”, señaló doña Alba. Incluso, reconoció que su hijo cometió una equivocación al interpretar aquel sencillo.

Tockischa también respaldo a J Balvin

“No entiendo los ataques hacia José. Él respetó mi arte, colaboró conmigo, vino desde afuera, a mi país, a grabar este video conmigo, a apoyarme. Él me apoyó como mujer, se metió en mi mundo y compartió conmigo. Es obvio que él apoya a una mujer, entonces no comprendo por qué le dicen machista”, detalló la artista, en esa emisora.

Tokischa, de 25 años, pertenece a una nueva generación de artistas femeninas que decidió incursionar en ritmos como el trap, el rap, el reguetón y el dembow por bandera. Su debut como cantante fue en el 2018 con la canción ‘Pícala’, con el cantante dominicano Tivi Gunz. Pues antes se dedicaba al modelaje y trabajó de la mano con el fotógrafo Raymi Paulus.

No es la primera vez que una canción de la artista dominicana genera opiniones negativas, incluso, a menudo han sido catalogadas como “controvertidas” pero “liberadoras” por los medios de comunicación internacionales. Sin embargo, ella defiende su visión y creación.