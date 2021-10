Cantante de música popular recibió fuerte agresión en pleno concierto: “lo hubieran podido matar a uno”

Tras la pandemia, los eventos presenciales han vuelto a una nueva normalidad, no solo los públicos sino los privados; es por ello que con más frecuencia los artistas de diferentes géneros en Colombia. Lo que no es frecuente es que, en medio de estas presentaciones, los cantantes sean agredidos y hasta golpeados.

Este fue el caso del intérprete de música popular, Andrés Carrizosa, quien confesó haber recibido una fuerte golpiza en un evento privado. En diálogo con el programa ‘La Red’, el compositor reveló que recientemente él fue contactado para tocar en un evento; él asistió y empezó a cantar la música de su repertorio; de hecho, relató que fue bien recibido.

“Cuando llegué me recibió muy bien la persona que me había contratado (…) Yo comencé a cantar mis canciones, cuando hubo una inconformidad de algunas personas, no todas, que querían escuchar música vallenata. Se revelaron unos y yo simplemente dije ‘quiero cantar popular’”, relató Carrizosa en dicho magazín. Después de que él empezó con su presentación, en aquel evento se terminó el licor y los asistentes especularon que los músicos fueron los causantes de que hubiera acabado. Acto seguido, empezaron las agresiones.

“Cuando yo volteo a mirar, recibo el primer puntapié en mi pecho porque no les canté más (…) Estaba en un tercer piso y rodé todas las escaleras hasta golpearme con la puerta que me recibió. Quedé inconsciente por unos minutos, me paré, me fui del lugar y cuando yo volteé a mirar venían tres personas detrás mío y decían ‘¡cójanlo, no lo dejen ir!’, y me metí por un callejón y lastimosamente era una calle ciega”, contó el artista, lamentando que en ese momento las personas que lo siguieron, aprovecharon de la situación y lo golpearon fuertemente en diferentes partes de su cuerpo.

En el relato, el artista cuenta que cuando trató de huir nuevamente, le hicieron zancadilla y los mismos tres sujetos lo atacaron a patadas mientras él estaba en el piso, dejando como consecuencia una fractura de primer grado en la zona baja de una de sus piernas; un esguince en el pie izquierdo; un hematoma en una de sus cejas y una lesión bucal, comprometiendo seriamente su dentadura.

“Hace poco me mandé a hacer una valoración en la dentadura porque lastimosamente pierdo un diente y esto es lo más importante para mi carrera artística porque se trata de mi imagen” lamentó al cantante. Después, mencionó que tras esta arremetida, acudió a la Fiscalía a interponer la denuncia y que, hasta el momento, “no han hecho absolutamente nada”.

“Esta es la hora en que estas personas se encuentran en libertad, y yo la verdad tengo mucho miedo por mi familia y por mi vida”, alegó finalmente el ibaguereño y resaltó que pudieron haberlo matado en aquella presentación que terminó en tragedia. Vale mencionar que de momento, el cantautor no ha mencionado el hecho en sus redes sociales, sobre todo en Instagram, donde cuenta con más de tres mil seguidores.

Vea, a continuación, el relato del cantante Andrés Carrizosa con el programa ‘La Red’:





