“Lo que tengo son puras ganas de vivir”: Linda Palma sobre su batalla contra la esclerosis múltiple

Linda Palma

Linda Palma se ha convertido en una de las presentadoras más queridas por los televidentes colombianos, la recuerdan por su participación en diferentes producciones como las primeras ediciones de ‘La Voz’, reality transmitido por Caracol Televisión y actualmente por presentar en la sección de entretenimiento del noticiero del mismo canal.

La admiración para ella va más allá de su talento, pues hace varios años fue diagnosticada con esclerosis múltiple, una enfermedad en ocasiones la hace alejarse de las cámaras por cortos o largos periodos y de sus redes sociales, pero que no han sido impedimento para salir adelante y demostrar de lo que es capaz.

En entrevista con Semana, Palma relató que aunque era una enfermedad que llevaba consigo desde 2008, no había querido hacerla pública hasta la fuerte recaída que tuvo que la obligó a dar una explicación de su ausencia en la pantalla.

“En ese momento tuve una recaída muy fuerte que me dejó varios meses por fuera del aire. En redes sociales se comenzaron a decir muchas noticias falsas. La gente comenzó a preguntarse ¿Qué le pasó? ¿Por qué no volvió a estar en TV? ¿Estará embarazada? ¿Está muerta? Esa fue una de las razones por las que decidí contar”, sostuvo la presentadora.

En cuanto a la razón por la cual mantuvo su enfermedad de forma privada, la caleña señaló que no quería ganar fama por lastima.

“Soy muy reservada. Pensaba que había temas que debía guardar para uno. En este momento no me quería ver como una persona que toma un tema médico para ganar más fama o generar lástima. No quería abrir la puerta a que todo el mundo hablara y asumiera cosas de mi vida y pensaba que era un asunto solo mío y de mi familia”, explicó.

Sin embargo, luego de un tiempo, Linda sintió que la lucha que llevaba podría ayudar a otros que estuvieran pasando por la misma situación. Esa fue una de las razones principales por las que decidió contarlo.

“La principal quizás que pude salir adelante y recuperarme 100 por ciento. Pensé que era egoísta tener guardado eso para mí. Y que debía contarle a tantos otros que vivían algo parecido a lo que yo tenía que sí se puede salir adelante”, dijo Palma a Semana.

Para nadie es un secreto que está enfermedad que atraviesa la colombiana le ha traído momentos muy difíciles, pero pese a ello siempre ha tratado de verle el lado bueno a las cosas y siempre sacar esas ganas de salir adelante.

“Yo tengo puro amor por la vida. Puro instinto de supervivencia. No he desfallecido porque tengo la claridad de que me faltan muchas cosas por vivir. No me voy a dar por vencida tan rápido. No tengo eso en mi cabeza. Me caigo y vuelvo a intentarlo. Lo que tengo son puras ganas de vivir (...) Claro que he tenido momentos en los que sentí miedo, angustia, no sabía para dónde coger. Pero salí victoriosa y agradeciendo todo. Hoy me levanto y hago cosas y digo ‘wow, gracias Dios mío por caminar, por vivir’”, sostuvo.

SEGUIR LEYENDO: