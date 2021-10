Entre lágrimas, María Nelfi se queda con el tercer cupo a las finales de ‘La Voz Senior’

Fotografía tomada de Canal Caracol en vivo

La última de las semifinales llegó con la presentación del equipo de Natalia Jiménez en el diamante de ‘La Voz Senior’. Y es que pronto el país conocerá cuál de los tres concursantes se quedará con el título de la mejor voz de Colombia en la categoría hecha especialmente para los adultos mayores.

Conforme avanzó la competencia, los más concursantes demostraron el talento que corre por sus venas y que guardaron por tanto tiempo en sus gargantas, para develarlo en una final que promete será de infarto.

En esta ocasión, una sorpresa llegó desde la costa caribe colombina con la ganadora de ‘La Voz Kids’, María Liz, quien se encargó de acompañar a los tres artistas durante sus primeras presentaciones para abrirse cupo a la gran final.

La primera en abrir la serie de demostraciones musicales fue María Nelfi, quien sorprendió con una de las canciones que hizo muy famosa Rocío Durcal: ‘Amor Eterno’, que conmovió por completo a los entrenadores quienes no dudaron en ponerse de pie para aplaudir a las interpretes en el escenario. Al final de su presentación, la señora María Nelfi le dedicó la canción a Natalia Jiménez.

“Que hermosura ustedes dos juntas, no me lo puedo creer. En cuanto estaban arrancando se me estaban saltando las lágrimas, enhorabuena. Qué hermosa presentación me acaban de dar, gracias”, señaló Jiménez.

Por su parte, la ganadora de ‘La Voz Kids’ agradeció la oportunidad que le brindaron de cantar junto a la semifinalista de su entrenadora: “Estoy muy orgullosa y agradecida con Dios por esta oportunidad, porque toda la experiencia que tiene ella es muy importante para mí, es una persona espectacular y sin duda siempre la llevaré en mi corazón”.

La segunda presentación estuvo a cargo del Dueto Armonía Quindiana, quienes junto a María Liz interpretaron la canción ‘Soy colombiano’, de Rafael Godoy. La unión de las voces de estos tres personajes en el escenario hizo de esta semifinal la más típica, llevándose todos los aplausos por el público y los entrenadores, sobre todo de Cepeda quien destacó:

“Estoy tan maravillado y son tan auténticos ustedes dos y les creo tanto toda su historia, todo su devenir y todo su sentimiento que es muy emocionante verlos, esta junta que hiciste con el Dueto Armonía suena bellísimo”.

Cerrando la gala de estas primeras presentaciones en parejas con María Liz, finalista de ‘La Voz Kids’, estuvo Alfredo Rafael con el bolero ‘Sombras nada más’, del mexicano Javier Solís. En esta oportunidad, la ganadora de los más pequeños salió al escenario sin sus característico instrumento musical y acompañó al concursante con su voz nada más.

“Estoy feliz, feliz de estar aquí nuevamente en esta etapa, gracias a Dios y gracias a Colombia”, puntualizó Alfredo Rafael al finalizar su presentación. Asimismo, los entrenadores no dudaron en destacar la presentación del concursante y esto agregó Natalia Jiménez: “Estás aquí gracias a tu talento, estás aquí gracias a lo que tú tienes, no es mérito de nadie más, felicidades lo has logrado porque te lo mereces”.

Entre los halagos de su entrenadora, destacó la capacidad que tuvo María Liz para poder alcanzar el tono de Alfredo Rafael, pues el complemento en el escenario y los acordes musicales fueron de nivel profesional, según mencionó Natalia Jiménez.

Luego de una última presentación de cada uno de los participantes, Natalia Jiménez no la tuvo fácil para escoger la voz que la acompañará a la final, pero decidió arriesgarse con María Nelfi.

Mientras todo ocurría en el escenario, algunos televidentes en redes sociales resaltaron la dificultad que tendría Natalia Jiménez a la hora de escoger a su finalista, pues muchos aseguraron que todos han sido excelentes participantes, sacando a flote el talento que hay en Colombia.

