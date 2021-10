Valentina Ferrer, novia de J Balvin, revela porqué no muestran a su hijo y cómo escogieron su nombre

Imagen original de Infobae tomada de las redes sociales de Valentina Ferrer y J Balvin

Hace algunos días, el colombiano respondía algunas de las inquietudes sobre la apariencia de su hijo ‘Río’ y aseguró que solamente lo mostraría cuando el pequeño estuviera de acuerdo.

“Hasta que él lo decida”, fue la respuesta que dio el músico colombiano a través de su cuenta en Instagram, dejando en claro que la espera para los curiosos será bastante larga.

Sin embargo, el antioqueño no ha sido el único en negarse a presentar a su primogénito a través de sus redes sociales, pues apenas a unos días de haber nacido, Valentina Ferrer publicó solamente una imagen de uno de los pies del niño.

Por otra parte, el intérprete de ‘In Da Getto’ se ha mostrado paseando el coche del bebé, pero jamás revelando o al menos, dando una pista de cómo luce el rostro del pequeño. Ante tanta insistencia de sus seguidores y la absoluta reserva que han guardado al respecto, el diario argentino ‘La Nación’ le preguntó a la exreina el por qué de esa decisión, al igual que por su nombre.

Luego de cuatro meses desde su nacimiento y ante la ansiedad de los fanáticos de la pareja colombo-argentina, la modelo aseguró que todo se debe a que viene de una familia que no es muy amante de las redes sociales, un tanto hippie y amante de los deportes acuáticos.

“Quiero que él decida qué quiere para su vida. Si Río quiere ser igual [a mi familia], hay que respetarlo. Si él quiere ser conocido, vamos a ser los primeros en apoyarlo con su papá, pero si él no quiere, ¿por qué hacerlo nosotros? El día que quiera mostrarse, voy y empapelo la ciudad con sus fotos”, respondió la modelo al medio de comunicación argentino.

¿Cómo escogieron el nombre?

Del mismo modo, en la conversación con ‘La Nación’, la también empresaria reveló que el nombre de su hijo se derivó de una charla que tuvo con la hermana José (J Balvin) y su esposo quien puso en la lista ‘Río’, allí resolvieron:

“Nos encantó, es el río que fluye, como dice en la canción. Es corto, es práctico”, mencionó Ferrer haciendo referencia al tema ‘Querido Río’, balada que dedicó el paisa a su primogénito al poco tiempo de nacido.

Y agregó: “Río es luz, es energía, es todo. Te da una fuerza superior. Siempre fui segura de mí misma, pero ahora tengo mayor firmeza. Es un “muévanse que ahí vengo yo” y si no se van a mover, no me importa. Busco por otro lado, hago otra cosa”.

Asimismo, la modelo destacó que antes tenía pensado tener más hijos, pero el trabajo que ha tenido que realizar con Río le ha dejado claro que por el momento no está interesada; sin embargo, no cierra esa puerta todavía.

Cabe destacar que, la pareja se conoció durante las grabaciones del video ‘Sigo extrañándote’, tuvieron una relación a distancia durante los primeros meses y ya completan dos años sin separarse, por lo que la argentina debió pasar la cuarentena en Colombia y ahora se encuentran radicados en Nueva York.

