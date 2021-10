Laura Acuña reveló los secretos para conservar su figura, incluyendo los alimentos que no entran en su dieta

Laura Acuña es una de las presentadoras de televisión más reconocidas en el país, a sus 39 años, esta bumanguesa salió del Canal RCN, donde trabajó gran parte de sus 15 años de carrera profesional, y ahora está en Caracol presentando el concurso de canto para los mayores ‘La Voz Senior’.

Además, Acuña tiene su propio programa de entrevistas a famosos llamado ‘La Sala de Laura Acuña’ en el que suele visitar las viviendas de los entrevistados y abordar diferentes temas de su vida personal y profesional.

Además de su talento para estar frente a las cámaras y dar calidez a los televidentes, la presentadora también es reconocida por los colombianos a causa de su belleza, razón por la que en las redes sociales muchos de sus seguidores, especialmente del público femenino, le suelen preguntar por consejos de belleza. Del público masculino la mujer es centro de halagos y piropos.

De hecho, el éxito de la bumanguesa presentando ‘La Voz Kids’ y ‘La Voz Senior’ en su nuevo lugar de trabajo han hecho que la mujer vuelva a estar ante la mayor cantidad de televidentes colombianos y, por ende, fue portada de la más reciente edición de la revista Aló. Posando en las playas de Punta Cana con un vestido de baño de color blanco de una sola pieza, la bumanguesa reveló algunos de sus secretos para conservar su figura.

Laura Acuña es una de esas mujeres que, en las redes sociales, suelen llamar ‘bendecida y afortunada’, pues su figura no está dada gracias a un estricto régimen alimentario o rutinas de ejercicios. A la revista de entretenimiento, la presentadora reveló que, realmente, todo se debe a la “genética”.

“Yo lo he dicho siempre, a mí me ayuda mi genética. He sido flaca toda la vida”, así inició su respuesta la presentadora. Como lo ha dicho en otras ocasiones, Acuña señaló que ella no tiene una vida saludables y que, de hecho, actualmente está tratando de mejorar sus hábitos.

La bumanguesa ha sido enemiga de los gimnasios, aunque a varios ya les ha dejado su dinero como propósito de año nuevo, pero obtener el hábito ha sido todo un reto que aún no logra cumplir, así lo señaló en una de sus entrevistas a Caro Soto en su propio programa ‘La Sala de Laura Acuña’.

A la revista dijo que a su vida todavía “le falta todo para ser saludable”, pues “la vida saludable es un propósito que me puse el reto de cumplir el 31 de diciembre”. Es por esto que durante este año sí ha tratado comer de manera más saludable y confesó que eso no ha sido ta difícil para ella.

Acuña ha suprimido algunos alimentos de su estilo de vida y ha agregado algunas bebidas a sus desayunos, almuerzos y comidas. “Hay cosas que obvio en mi dieta regular: las carnes rojas, los embutidos, el alcohol, los lácteos… No me ‘trasnocha’ el pan y no me gustan las gaseosas”, explicó la presentadora.

A través de su cuenta de Instagram, compartió con sus casi cuatro millones de seguidores una sensual foto, la portada de la revista Aló. En la imagen se aprecia que viste un vestido de baño blanco con un amplio escote que va hasta el principio de su abdomen. Además, en el pie de foto agradeció por la compañía durante los 15 años de trayectoria tras la pantalla.

“Gracias por acompañarme durante estos 15 años… Gracias a Dios por no abandonarme nunca”, escribió la modelo en el pide de la publicación que, como no podía ser de otra manera, se volvió viral en esta plataforma, recibiendo casi 20 mil ‘me gusta’ y más de 260 comentarios, muchos de ellos admirando su belleza.

