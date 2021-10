Claudia López propone construir más cárceles para luchar contra la criminalidad

Son cuatro las propuestas concretas que formuló la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, al comienzo del Primer Encuentro de Seguridad, Justicia y Convivencia, que se realizó en Montería, Córdoba.

Reformar el Sistema General de Participaciones (SGP); reformar la ley para judicializar de manera efectiva a la delincuencia frente a cualquier tipo de hurto; construir más cárceles con el 80 % de financiación del Gobierno nacional y el 20 % de los entes territoriales; y definir la seguridad ciudadana como política de prioridad nacional.

La mandataria de la capital aseguró que son los alcaldes y gobernadores quienes le “ponen el pecho a todo; a cuidar a la gente de la pandemia, del desempleo, de la pobreza y de la inseguridad”, y agregó que, “el país debe entender que la seguridad ciudadana es un tema de todos, pero sobre todo del Gobierno nacional”.

“Es el presidente de la República, el comandante en jefe de la fuerza pública, de la Policía Nacional, quien tiene la capacidad de interlocución con la Rama Judicial, y aquí necesitamos que trabajando juntos, ciudadanía, alcaldías, gobernaciones, Gobierno nacional y justicia, logremos sacar a nuestra gente del desempleo y de la pobreza, que es la primera causa que produce inseguridad, y segundo, de la impunidad”, manifestó la alcaldesa mayor, Claudia López.

Con respecto a la reforma integral al SGP para que haya una óptima distribución de los recursos y se incluya a todos los colombianos de cada ciudad y a todos los migrantes que residen en el país, indicó que, “para que la plata vaya a los que la necesitan, es importante que se reforme el SGP, que cuenten a todos los colombianos y migrantes de cada ciudad para que nos distribuyan por cabeza lo que se necesita para darle a cada uno lo básico: comida, educación, salud y atención en primera infancia. Lo que Colombia necesita hoy no es paz con los armados, ni siquiera es paz con legalidad, es paz social”, subrayó.

Sobre esta propuesta agregó: “yo le ruego al Gobierno nacional y al Congreso de la República, le rogamos todos los gobernadores y alcaldes del país que no sigan evadiendo. Hay que asumir y aprobar la inclusión legal del último censo. No podemos seguir diciendo que en Bogotá hay siete millones de personas cuando hay ocho, que en Soacha hay 650 o 700 mil personas, cuando hay casi un millón. De manera que eso es lo que queremos dejar sobre la mesa”.

1er Encuentro de Seguridad, Justicia y Convivencia.

En segundo lugar, la alcaldesa mayor planteó una reforma estructural a la ley para que haya judicialización efectiva por hurto que se cometa con cualquier elemento contundente.

“Que reformemos la ley para que cualquiera que use un arma en un robo vaya a la cárcel inmediatamente. Necesitamos que la vida y el esfuerzo de nuestros policías en la calle no quede en vano, no habrá seguridad mientras 7 u 8 de cada 10 criminales que captura la policía en la calle queden libres”, sostuvo la mandataria, quien agregó que la impunidad incentiva y la inseguridad destruye la legitimidad del Estado.

También pidió que se construyan más centros penitenciarios en el país con el 80 % de financiación del Gobierno nacional y el 20% por parte de los entes territoriales.

“Que haya cárceles, las calles para la gente y las cárceles para los delincuentes. Que podamos tener centros de restauración donde una persona está detenida máximo seis meses, donde le ofrecemos una segunda oportunidad, donde atendemos el problema de fondo, los alcaldes y gobernadores lo que queremos es dar segundas oportunidades en la vida”, indicó.

Por último, la mandataria de los bogotanos, sostuvo que hay que elevar la seguridad ciudadana a máxima prioridad de seguridad nacional. “Si no hay paz en la Colombia rural no habrá seguridad en la Colombia urbana. Y yo quiero decir, con todo respeto, que siento que hemos quedado en el peor de los mundos: ni Seguridad Democrática, ni paz”, sentenció.

