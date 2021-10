‘La reina del flow 2′ se estrenaría en Netflix en noviembre y así lo habría confirmado la plataforma

Cortesía Caracol Televisión

Pese a que ‘La reina del Flow 2′ llegó a su final en la televisión colombiana, su fandom no solo sigue recordando la historia, sino que también está pendiente de la actividad de los actores del elenco en redes sociales, como Carolina Ramírez, Calos Torres, Andrés Sandoval, entre otros, y tras el último capítulo emitido en el Canal Caracol se hizo más fuerte el rumor de que la producción colombiana se podría trasladar a Netflix.

Finalmente, la espera terminó y muchos fanáticos de la producción se percataron de que la primera temporada de ‘La reina del flow’ aparece en la aplicación de streaming más popular del mundo, generando reacciones positivas entre sus seguidores, sobre todo en Twitter, donde incluso se especula que en noviembre se estrenaría la segunda temporada en este servicio web, exactamente el día 17.

“Todas las de Twitter felices porque sale La reina del flow en Netflix como si no la hubiéramos visto” y “que ya me he visto la segunda temporada de la reina del flow? Pues sí. ¿Pero que me la voy a volver a ver cuando la pongan en Netflix? Pues también”, son solo algunas de las reacciones al rumor; incluso, varios usuarios han trinado capturas de pantalla de Netflix anunciando el estreno de la segunda parte de la exitosa serie.

De momento, en la cuenta verificada de Twitter de Netflix no se ha anunciado el hecho oficialmente, pero los seguidores de ‘Yeimy’ y Charly’ ya se preparan para recibir la segunda parte el próximo mes.

El peligro que corre uno de los personajes de la serie tras recibir amenazas

Recientemente, la actriz guatemalteca Luna Baxter denunció haber sido intimidada por desconocidos que, según ella, quieren atentar contra su vida. Así lo hizo saber a través de su cuenta de Instagram, mostrándole a sus más de 145 mil seguidores los audios que le envió otro perfil de esta misma red social, la cual es manejada por un hombre que, de acuerdo con los audios enviados a la actriz, es de acento paisa y allí le expresa sus intenciones de atentar en su contra con un arma cortopunzante.

“Oye, ¿cómo así que tú dices que Juanes es un ‘paraco’? ¿Quieres que te busquemos y te demos cuchillo? Tan fácil que es matar a la gente en Colombia”, manifestó el sujeto.

En el segundo mensaje, esta persona arremetió contra la orientación sexual de la actriz de 28 años y su profesión. Además, reiteró las intimidaciones contra la mujer. “Y más a una muerta de hambre actriz que se la pasa allá debajo de esas bodegas donde las meten, en los estudios fríos. Debes estar metida en un canal, porque viven muertas de hambre las actrices en todo el mundo. Ojalá no te encuentre algún día en la calle”.

Ante esto, la actriz envió un mensaje de reflexión junto con las pruebas de las amenazas. En el texto resalta la necesidad de dejar a un lado la violencia en cualquier campo y más en este país. “A Colombia le falta paz, falta que sanemos las enormes heridas sociales y culturales que ha dejado la guerra, falta que valoremos la vida, que cuidemos nuestra salud mental, que tengamos un gobierno al que sanar realmente le importe”, subrayó la artista en el post que recibió comentarios de apoyo.

